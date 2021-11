Wie löscht man Waldbrände? Feuerwehr trainiert in Grafertshofen für den Ernstfall

Plus Mehr als 80 Feuerwehrleute aus verschiedenen Weißenhorner Stadtteilen übten gemeinsam, wie sie einen Waldbrand am besten bekämpfen.

Feuchtes Laub bedeckt den Waldboden, aus dem an manchen Stellen gerade Pilze sprießen, das Gras ist derzeit ebenfalls selten trocken. An Waldbrände denkt der gewöhnliche Spaziergänger gerade eher nicht. Anders ist das bei der Feuerwehr. Die bereitet sich mit einer groß angelegten Übung auf den Ernstfall vor, der möglicherweise im nächsten heißen Sommer bevorsteht.