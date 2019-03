vor 5 Min.

Größtes Projekt der Auer Wehr ist der Anbau

Der Anbau an ihr Gerätehaus beschäftigte die Feuerwehr Au im vergangenen Jahr am meisten. Der soll mehr Platz für die ehrenamtlich Engagierten bieten.

Von Franziska Wolfinger

Das Thema, das die Feuerwehr Au im vergangenen Jahr am meisten beschäftigte, war der Anbau an ihr Gerätehaus. Der soll mehr Platz für die ehrenamtlich Engagierten bieten. Im neuen Anbau werden neue Umkleiden und Sanitäranlagen eingerichtet.

Den Bau hat die Wehr bisher in Eigenleistung gestemmt. Von der Stadt Illertissen gab es finanzielle Unterstützung, nämlich einen Zuschuss in Höhe von 85000 Euro. Ganz gereicht hat das Geld allerdings nicht, wie Kommandant Wechselberger in seinem Bericht sagte.

Das Budget sei um 1000 Euro überschritten worden. Wechselberger sagte dazu: „Ohne die helfenden Unternehmer, die größtenteils kostenlos ihre Arbeitskraft zur Verfügung gestellt haben, wäre eine so geringe Überschreitung nicht möglich gewesen.“ Aus der Feuerwehrkasse wurden 11000 Euro für Schränke für die neuen Räume ausgeben. Ein paar Dinge in der Verbindung zum Altbau würden noch fehlen, sagte Wechselberger. Er rechnet damit, dass die Arbeiten in rund drei Monaten fertig sein werden.

Au: Feuerwehrübungen kamen 2018 nicht zu kurz

Trotz der vielen Arbeit, die in den neuen Anbau geflossen ist, kamen die Feuerwehrübungen 2018 nicht zu kurz. Im vergangenen Jahr absolvierten die 47 aktiven Kameraden der Feuerwehr Au 17 Übungen. Dazu kamen fünf Einheiten für die Maschinistenausbildung und sieben weitere für die Atemschutzträger. Auch die Mitglieder der Jugendfeuerwehr waren bei den Übungen dabei.

Insgesamt 26 Einsätze absolvierten die Feuerwehrleute im vergangenen Jahr. Zwei Mal mussten sie wegen eines Brandes Ausrücken. Neun mal leistete die Wehr technische Hilfe und 15 Mal hielten sie eine Sicherheitswache ab. Auch personelle Veränderungen gab es 2018: Gerätewart Daniel Binder gab nach 20 Jahren im aktiven Feuerwehr-Dienst sein Amt aus persönlichen Gründen ab. Auch der bisherige Jugendwart Ekrem Yilmaz trat zurück. Die Zweite Bürgermeisterin Gabriele Weikmann-Kristen vertrat Bürgermeister Jürgen Eisen bei der Feuerwehr. Sie dankte der Wehr für die gute Arbeit bei ihren Einsätzen, insbesondere für den, den Feuerwehr bei ihr zu Hause hatte.

