Illertissen

vor 36 Min.

Darum muss im Illertisser Vöhlinstadion bald gebaggert werden

Seit 1977 spielt der FV Illertissen im Vöhlinstadion. Die Alterserscheinungen sind an der einen oder anderen Ecke ersichtlich.

Plus Sportlich läuft es rund beim FV Illertissen. Doch um weiter eine Zukunft in der Regionalliga Bayern zu haben, muss sich im Vöhlinstadion einiges ändern.

Von Stephan Schöttl

Sportlich hat der FV Illertissen gerade einen Lauf. Die erste Mannschaft hat nur eines der vergangenen sechs Spiele verloren, steht in der Tabelle der Regionalliga Bayern auf Platz sechs. Und während viele Vereine klagen, in den Monaten der Corona-Pandemie den Draht zum Nachwuchs verloren zu haben, ist der Zulauf beim FVI weiterhin groß. 550 Mitglieder hat der Verein derzeit, davon fast 300 Kinder und Jugendliche. Zuletzt hat sich auch hinter den Kulissen einiges getan, an anderen Stellen drückt nach wie vor der Schuh.

