05:30 Uhr

Illertisser Ehepaar ist seit 70 Jahren glücklich verheiratet

Anna und Josef Wirth aus Illertissen haben kürzlich ein sehr seltenes Ehejubiläum gefeiert - ihre Gnadenhochzeit. Die beiden genießen ihre Zweisamkeit jeden Tag.

Von Regina Langhans

Er hat in Vöhringen die Tanzkapelle „Schwarzweiß“ (1951- 1959) gegründet, den Akkordeonclub (1951-1987) geleitet und seiner Frau im Gegenzug die Sorge für Heim und Familie überantwortet: An der guten Zusammenarbeit zwischen Anna, 90, und Josef Wirth, 92 Jahre alt, hat sich in den ganzen 70 gemeinsamen Jahren nichts geändert. Kürzlich haben die beiden das seltene Ehejubiläum, die sogenannte Gnadenhochzeit, im Kreis ihrer Familie gebührend gefeiert. Zu der zählen neben Sohn und Tochter vier Enkel und inzwischen auch fünf Urenkel.

Die Wirths genießen in ihrem Haus in Illertissen jeden gemeinsamen Tag. Bevor sie im Jahr 1987 dort einzogen, wohnten sie in Vöhringen. Dort sind sie beide auch geboren und aufgewachsen. Anna Wirth machte vor ihrer Heirat eine kaufmännische Lehre, Josef Wirth wurde Bankkaufmann. Sein Hobby war aber das Akkordeonspiel. Mit zwölf Jahren erhielt er das ersehnte Instrument, und es wurde sofort geübt, gelernt und von überall etwas abgeschaut. Krieg und Gefangenschaft brachten eine ungewollte Zäsur. Nach seiner Rückkehr ging es für Josef Wirth mit der Musik weiter. Er traf den Chef der Ulmer Musikschule Kroner, der auch in Illertissen für seinen Akkordeonunterricht bekannt war. Wirth erinnert sich: „Er unterrichtete mich einige Stunden, dann sagte er, ich würde das schon machen.“ Gemeint war die Leitung des Vöhringer Akkordeonclubs und der Schülerunterricht.

Sie lernten sich beim Tanzen kennen

Die Zeit war geprägt von der amerikanischen Besatzung. Josef Wirth übte mit einem Violinspieler aus der Nachbarschaft und wurde dabei von vorbeiziehenden Amerikanern bemerkt. Sie fanden Gefallen an ihrer Musik und dem Akkordeonspieler gefiel die Gelegenheit zu Auftritten. Wirth holte sich Bläser, Gitarristen, Klavierspieler, Schlagzeuger dazu und die Tanzkapelle „Schwarzweiß“ war geboren. Manche, inzwischen auch ältere Ehepaare erzählen Josef Wirth noch heute davon, wie sie sich im Adlersaal bei „Schwarzweiß“ kennengelernt hätten. Für seine eigene Hochzeit 1949 hatten die Kollegen der Tanzkapelle sogar Berufsmusiker aus Augsburg bestellt. Auch Anna Wirth hatte ihren Mann beim Tanz im Adlersaal kennengelernt. Bald bekam sie eine Ahnung davon, was es heißt, mit einem Musiker liiert zu sein. „Wenn mich mein Freund besuchen wollte, haben ihn die Amerikaner auf dem Weg abgepasst und zum Akkordeonspielen mitgenommen“, erinnert sie sich. Das habe sie jedes Mal sehr geärgert.

Die Wiedergutmachung erfolgte, als der Musiker, der nach Kriegsende in der Firma Wieland unterkam, alle Freizeit mit der Familie beziehungsweise seiner Frau verbrachte. Da sie in seinem Elternhaus wohnten, passte immer jemand auf die Kinder auf. Das Ehepaar machte Ausflüge, unternahm Bergtouren, besuchte Restaurants.

Darin sehen sie auch das Geheimnis für ihren guten Zusammenhalt „Wir haben immer alles zusammen gemacht, das halten wir weiter so“, sagen beide fast gleichzeitig.

Themen folgen