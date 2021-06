Schwerer Unfall in Kellmünz: Rettungskräfte sind im Einsatz

Ein Unfall hat sich am Sonntag im Gemeindegebiet von Kellmünz ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag im südlichen Landkreis Neu-Ulm - in Kellmünz - ereignet. Das teilt die Polizei in einer Sofortmeldung mit. Beteiligt waren mehrere Motorräder. Polizei und Rettungskräfte sind ausgerückt. Nähere Informationen folgen. (AZ)

