Autos stoßen an Kreuzung in Kirchhaslach zusammen

Bei einem Unfall in Kirchhaslach sind vier Menschen leicht verletzt worden. Es krachte an einer Kreuzung.

An der Kreuzung von Babenhauser Straße und Haseltalstraße in Kirchhaslach hat es am Samstagabend gekracht. Vier Menschen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 20.30 Uhr ein 61-Jähriger auf der Haseltalstraße in Richtung der Kreuzung. Dort missachtete er die Vorfahrt eines Autos, in dem ein 64-Jähriger am Steuer saß. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden von insgesamt etwa 24.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. In den Fahrzeugen saßen jeweils zwei Personen. Alle Insassen mussten ärztlich versorgt werden. (AZ)