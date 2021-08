Unfall bei Kirchhaslach: Rettungshubschrauber bringt Mann in Klinik

Ein Überholmanöver hatte am Samstag fatale Folgen. Bei einem Unfall zwischen Kirchhaslach und Ebershausen sind drei Menschen verletzt worden.

Ein gefährliches Überholmanöver auf der Ortsverbindungsstraße von Kirchhaslach in Richtung Ebershausen hatte am Samstag fatale Folgen. Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer überholte gegen 16.15 Uhr ein vor ihm fahrendes Traktorgespann. Dabei übersah er laut Polizeibericht ein entgegenkommendes Motorrad, mit dem ein 65-jähriger Mann und eine 62-jährige Frau unterwegs waren. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Alle Personen verletzten sich. Der 65-jährige Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Jugendliche und die 62-jährige Beifahrerin kamen zur ärztlichen Behandlung ins Klinikum Memmingen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. (AZ)