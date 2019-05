16.05.2019

Kleine Biotope sollen entstehen

An der Sandgrube bei Mohrenhausen befindet sich so eine gemeindliche, unbelastete Kleinfläche.

Kettershausen will sich für Artenreichtum einsetzen

Von Zita Schmid

Kettershausen will mehrere Biotope auf gemeindlichen Kleinflächen mit Wald und Gehölz weiterentwickeln und so längerfristig erhalten. Dabei handele es sich um Bereiche, auf denen bereits unter anderem Buchen, Eichen, Linden, Pappeln, Weiden oder verschiedene Obsthölzer wachsen und die jetzt schon eine gewisse Artenvielfalt aufweisen, berichtete Rainer Nützel bei einer Sitzung des Gemeinderats. Er ist stellvertretender Behördenleiter und Leiter des Bereichs Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Mindelheim. Er informierte zum Tagesordnungspunkt „Neuer Bewirtschaftungsplan unbelasteter Gemeindewald“. Passend zur Zielsetzung „Naturgemeinde“ könne Kettershausen eine „mosaikartige Vielfalt“ schaffen, sagte Nützel.

Die anvisierten Biotope befinden sich auf insgesamt sieben Kleinflächen, beispielsweise an der Sandgrube und Halde nahe dem Ortsteil Mohrenhausen, am Kirchberg in Kettershausen und am sogenannten Schweinsgraben bei Tafertshofen. Zusammen umfassen sie eine Fläche von 6,5 Hektar. Der Gemeindewald, der bewirtschaftet wird, erstreckt sich über rund 340 Hektar.

Unter dem Blickwinkel des Holzverkaufs mit veranschlagten zehn Festmetern im Jahr sei das Biotop-Vorhaben ohne wesentliche wirtschaftliche Bedeutung, erläuterte der Fachmann weiter. Der neue Plan für den „unbelasteten“, also den nicht bewirtschafteten Gemeindewald, ist für 20 Jahre vorgesehen und gilt für den Zeitraum von 2018 bis 2037. Wie Nützel erklärte, wolle man die Kleinflächen dabei nicht „stilllegen“, sondern als eine artenreiche Struktur bewusst entwickeln. Gegebenenfalls seien auch Fördergelder zu erwarten.

Wegen des Klimawandels würden Nadelhölzer wie die Fichte mit Blick auf die Zukunft generell sehr infrage gestellt, weil sie unter anderem empfindlich auf längere Trockenheit reagieren. Robuster seien dagegen Buche, Ahorn oder Eichen. Bei der Eiche gäbe es wohl auch Sorten, die für den Eichenprozessionsspinner nicht empfänglich sind.

