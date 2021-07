Klosterbeuren

Großbrand in Klosterbeuren: So lief der Einsatz mit 190 Feuerwehrleuten ab

Im Babenhauser Ortsteil Klosterbeuren geriet am Samstag ein Strohlager mit angrenzendem Stall in Brand. 190 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Plus Fast 200 Feuerwehrleute waren am Samstagnachmittag in Klosterbeuren im Einsatz, nachdem ein Strohlager und ein Stall in Brand geraten waren (mit Video).

Von Wilhelm Schmid

Schon aus mehr als zehn Kilometern Entfernung war am Samstagnachmittag kurz nach 15 Uhr eine riesige schwarze Rauchwolke über dem Raum Babenhausen zu sehen: In Klosterbeuren war ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ausgebrochen. 190 Feuerwehrleute waren im Einsatz, ein Tier kam um.

