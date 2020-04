vor 38 Min.

Kran nicht eingefahren: Lkw bleibt an Autobahnbrücke hängen

Ein Lkw-Fahrer hatte an seinem Fahrzeug ein Anbauteil nicht ganz eingefahren. So kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall in Illertissen.

Nach Angaben der Polizei war ein 55-Jähriger mit seinem Lastwagen auf der Bellenberger Straße in Illertissen unterwegs. Hierbei hatte er seinen Anbaukran nicht vollständig eingefahren. Beim Durchfahren der Autobahnunterführung kam es dadurch zur Kollision mit der Brückenunterseite.

Unfall an Unterführung: Das sagt die Autobahnmeisterei

Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 2000 Euro. Die Funktionstüchtigkeit der Brücke wurde vorsorglich von der Autobahnmeisterei überprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen und es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahrensituation, berichtet die Polizei.

Nach Unfall in Illertissen Öl auf der Fahrbahn

Durch den Aufprall an der Brücke riss an dem Kran ein Hydraulikschlauch. So gelangte an der Unfallstelle Öl auf die Fahrbahn, welche von der Straßenmeisterei gereinigt werden musste. Den 55-Jährigen erwartet ein Bußgeldverfahren. (az)

