Corona-Impfungen im Kreis Neu-Ulm: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Im Landkreis Neu-Ulm soll Ende Juni wieder mehr Impfstoff ankommen. Das müssen Impfwillige, aber auch bereits Geimpfte wissen.

Für Ende Juni wurde im Landkreis Neu-Ulm wieder eine Erhöhung bei den Lieferungen der Corona-Impfstoffmengen in Aussicht gestellt. Dann sollen auch wieder mehr Erstimpfungen möglich sein. Das Landratsamt informiert darüber, wie man an einen Termin kommt - und was man tun sollte, wenn bereits eine Impfung erfolgt ist.

Ich möchte mich impfen lassen, bin aber noch nicht registriert. Wie gehe ich vor?

Bürgerinnen und Bürger, die sich im Impfzentrum impfen lassen möchten, werden darum gebeten, sich im bayernweiten Impfportal zu registrieren. Die Registrierung ist Voraussetzung, um einen Termin im Impfzentrum zu erhalten.

Nach Möglichkeit soll die Online-Registrierung genutzt werden. Über das Online-Portal können jedoch nur Registrierungen vorgenommen werden, wenn man über eine E-Mail-Adresse verfügt. Das Landratsamt empfiehlt, gegebenenfalls Familie oder Freunde um Unterstützung zu bitten. Mit derselben E-Mail-Adresse können bis zu fünf Personen registriert werden. Möglich ist auch eine Anmeldung über die Hotline des Landkreises, Telefon 0731/70405060. Sie ist montags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Mitarbeiter der Hotline übernehmen die Registrierung und rufen an, sobald es einen freien Termin gibt.

Was brauche ich für den Impftermin?

Zum Impftermin müssen alle notwendigen Unterlagen wie Impfausweis, medizinische Unterlagen, Medikamentenliste oder Atteste, Krankenversichertenkarte, Personalausweis, Impfbogen, Datenschutzerklärung, Aufklärungsbogen und Einverständniserklärung mitgebracht werden. Bei einer berufsbedingten Priorisierung für eine Impfung ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers nötig. Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Personen benötigen eine Bescheinigung über die Pflegestufe.

Ich habe bereits einen Impftermin bei meinem Arzt oder bin bereits geimpft. Brauche ich meine Registrierung beim Impfportal dann noch?

Personen, die sich über ihren Arzt impfen lassen, müssen sich nicht im Impfportal registrieren. Wer bereits über seinen Arzt geimpft wurde und trotzdem im Impfportal registriert ist, sollte seinen Account im Impfportal löschen. So funktioniert es:

Loggen Sie sich in Ihrem bestehenden Account im Bayernweiten Registrierungsportal (BayIMCO) ein.

Sind mehrere Personen unter einem Account registriert, können über den Button "Person löschen" einzelne Personen entfernt werden. Dieser Button wird erst angezeigt, sobald mehr als eine Person im Account registriert wurde.

Der Button "Daten und Account löschen" führt hingegen zu einer vollständigen Löschung des gesamten Accounts inklusive aller anderen Personen, die auch unter diesem Account registriert sind.

Wer sich über die Impfhotline registrieren ließ und keinen Termin mehr benötigt, ist gebeten, die Löschung über die Hotline vornehmen zu lassen.

Auch wer einen Termin im Impfzentrum erhalten hat und bei seinem Arzt noch auf der Warteliste steht, sollte seinem Arzt Bescheid sagen, damit andere Personen auf der Liste nachrücken können.

Kann ich einen Termin beim Impfzentrum wahrnehmen und den zweiten beim Haus- oder Betriebsarzt?

Von einer Mischform rät das Landratsamt ab: Wer im Impfzentrum seine erste Impfung erhalten hat, soll auch seinen zweiten Termin im Impfzentrum wahrnehmen. Das gleiche gilt auch für Impftermine bei den Ärzten. Solche Vermischungen erschweren zum einen die Organisation und können die Abstände verzerren, die zwischen den beiden Impfungen empfohlen sind, um einen möglichst hohen Impfschutz zu gewährleisten.

Ich bin schon lange im Impfportal registriert, warte aber immer noch auf einen Termin. Was soll ich tun?

Für Personen, die schon längere Zeit auf einen Termin warten, gibt das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege folgenden Hinweis: Bitte noch mal die Eingaben, die man bei seiner Registrierung im Impfportal getätigt hat, prüfen und gegebenenfalls aktualisieren. Durch zwischenzeitliche Updates und Aktualisierungen gibt es neue Auswahlmöglichkeiten, wodurch die eigenen Angaben aktualisiert werden. (rjk)