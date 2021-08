Landkreis Neu-Ulm

vor 21 Min.

Darum schwinden die Bauernhöfe im Landkreis Neu-Ulm

Plus Auch im Landkreis Neu-Ulm war in den vergangenen 25 Jahren ein Höfesterben zu beobachten. Wie viele es heute noch gibt - und warum der Druck auf sie steigt.

Von Sabrina Karrer

Wer an das Leben auf dem Land denkt, hat nicht selten diese Bilder im Kopf: Bauernhöfe mit Kühen im Stall und einem Hahn, der kräht. Kornfelder am Ortsrand, zu denen Traktoren rollen. Doch tatsächlich sieht es in den Dörfern heute anders aus. Es gibt immer weniger landwirtschaftliche Betriebe. Wie anderswo auch, ist im Landkreis Neu-Ulm ein Höfesterben zu beobachten. "Es ist Zeit, die rosarote Brille abzunehmen", sagt Reinhard Bader vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Krumbach-Mindelheim.

