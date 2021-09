Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Geschichtsreise für Kinder: Ein Sprung in die Gegenwart

Plus Antike, Mittelalter, frühe Neuzeit: Im Landkreis Neu-Ulm gibt es viel zu entdecken. Im letzten Teil unserer Zeitreise schauen wir uns die rund 150 vergangenen Jahre bis heute an.

Von Ralph Manhalter

Sommer, Sonne, Urlaub. Kroatien, Spanien oder Italien locken natürlich mit ihren Stränden. Dabei gibt es auch in unserer Umgebung einiges zu erleben. Willkommen zur siebten und somit letzten Runde in unserer Geschichtsreise durch den Landkreis Neu-Ulm für Kinder. Wir eilen mit großen Schritten der heutigen Zeit entgegen. Allerdings ist in den Jahren seit Napoleon sehr viel passiert. Übrigens: Die Bundesfestung, die wir im letzten Teil besucht haben, wurde in Ulm aus dem weißen Kalkstein der Schwäbischen Alb errichtet, während die Neu-Ulmer rote Ziegel verwendeten. Aber auf zum Sprung durch die Geschichte! Das alles ist seit Napoleon passiert und hat auch unsere Region entscheidend beeinflusst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen