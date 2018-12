vor 56 Min.

Landkreis Unterallgäu unterstützt die Hospizarbeit

An den Unterallgäuer Kreiskliniken startet ein deutschlandweit einmaliges Projekt für Schwerstkranke. Auch Sterbende sollen in ihren letzten Lebenswochen besser begleitet werden.

Von Sandra Baumberger

Auch wenn die Hospiz- und Palliativversorgung keine Pflichtaufgabe des Landkreises ist, hat der Unterallgäuer Kreisausschuss kürzlich geschlossen befürwortet, diese massiv zu fördern. Insgesamt will er im kommenden Jahr 102500 Euro dafür bereitstellen. Rund die Hälfte davon – bis zu 50000 Euro – fließt in ein deutschlandweit einmaliges Projekt.

Wie der Vorstand der Kreiskliniken, Franz Huber, und Chefarzt Dr. Manfred Nuscheler, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Pallium gGmbH und Vorstandsmitglied beim Sankt Elisabeth Hospizverein Memmingen-Unterallgäu, in der Sitzung erläuterten, soll an den Kreiskliniken ein sogenannter palliativer Konsiliardienst eingerichtet werden. Geplant ist, dass die Mitarbeiter des Pallium Palliative Care Teams Memmingen-Unterallgäu als externer Dienstleister pro Jahr bis zu 200 schwerstkranke Patienten in den Kreiskliniken mitbetreuen. Er wird von der jeweiligen Station angefordert und bietet Ärzten und Krankenschwestern sein Fachwissen an. Der Dienst – bestehend aus Palliativmedizinern, spezialisierten Pflegekräften, aber etwa auch einer Seelsorgerin – ist vor allem beratend tätig. Die Kreiskliniken, die anders als das Klinikum Memmingen über keine eigene Palliativstation verfügen, folgen damit dem inzwischen gesetzlich vorgeschriebenen Ziel, die Palliativversorgung in den Krankenhäusern zu verbessern.

Experte: Der Bedarf ist da

Laut Nuscheler sind die Kreiskliniken die ersten Krankenhäuser in Deutschland, denen es gelungen ist, mit den Krankenkassenverbänden einen Vertrag für das neue Angebot auszuhandeln. Er sieht vor, dass die Kreiskliniken die von Pallium erbrachten Leistungen mit der Krankenkasse abrechnen. Diese stellen einen Fonds in Höhe von 165000 Euro pro Jahr zur Verfügung, der Kalkulationen zufolge aber nicht ausreichen wird. Die Räte stimmten darum zu, dass der Landkreis das Defizit mit bis zu 50000 Euro pro Jahr abdeckt.

Um eine heimatnahe Versorgung Sterbender gewährleisten zu können, will der Sankt-Elisabeth-Hospizverein in Kooperation mit dem Landkreis und der Stadt Memmingen zusätzlich zum bestehenden Hospizzimmer im Seniorenheim St. Georg in Mindelheim außerdem je ein Hospizzimmer im Kreisseniorenwohnheim Türkheim und im Bürgerstift Memmingen einrichten. Die Personalkosten für die benötigte zusätzliche Fachkraft wollen sich der Landkreis und die Stadt teilen. Für 2019 werden dafür 22500 Euro im Kreishaushalt eingeplant.

Dass es einen Bedarf für beide Angebote gibt, steht für Nuscheler außer Frage: Jedes Jahr sterben im Unterallgäu und in Memmingen etwa 2000 Menschen – 800 davon in Kliniken, 400 in Seniorenheimen. Die Kreisräte dankten allen, die sich ehrenamtlich und sehr engagiert in der Hospizarbeit einsetzen und zeigten sich vom Konzept überzeugt. Alfons Weber (CSU) nannte es wie Michael Helfert (SPD) und Beppo Haller (Grüne) „bedarfsgerecht und zukunftsfähig“ und auch Rosina Rottmann-Börner (ÖDP/Bürger für die Umwelt) begrüßte das Prinzip der Dezentralität.

Meinungen driften in einem Punkt auseinander

Meinungsverschiedenheiten gab es in einem weiteren Punkt: Das Allgäu-Hospiz in Kempten, das derzeit erweitert wird, hatte den Landkreis bereits im vergangenen Jahr um einen Investitionszuschuss in Höhe von fast 119000 Euro gebeten, weil dort auch regelmäßig Sterbende aus dem Unterallgäu betreut würden. Während nun die CSU-Fraktion einen Antrag gestellt hatte, diesem Wunsch zu entsprechen, hielt die Verwaltung einen Zuschuss von 30000 Euro für ausreichend. Statt der 2,3 Plätze, die das Allgäu Hospiz als Bedarf für das Unterallgäu berechnet hatte, seien zwischen 2015 und 2017 rechnerisch nur zwischen 0,18 und 0,31 Plätze genutzt worden. Außerdem reihe sich der Landkreis mit 30000 Euro in die Förderungen benachbarter Gebietskörperschaften ein: Der Landkreis Ostallgäu will sich etwa mit 20000 Euro beteiligen, die Stadt Memmingen voraussichtlich mit 10000 Euro.

Dem Babenhauser Franz Mutzel (CSU) war diese Argumentation zu kühl und betriebswirtschaftlich. Der erbetene Betrag nehme sich gegenüber anderen Projekten des Landkreises vergleichsweise gering aus. Auch Fraktionskollege Alfons Weber fand die erbetene Förderung mit Blick auf die Baukosten in Höhe von sieben Millionen Euro angemessen. Er befürchtete: „Wenn wir nicht ausreichend fördern, rutschen unsere Leute runter.“ Die Förderung sei eine Chance, stationäre Plätze für das Unterallgäu zu sichern. Dieses Argument ließ Landrat Hans-Joachim Weirather nicht gelten: „Wir erkaufen uns damit kein Eintrittsrecht, das wäre auch gar nicht zulässig.“

Letztlich fiel der CSU-Antrag ebenso durch wie der Kompromiss-Vorschlag von Josef Kerler (CSU). Er hatte angeregt, dass sich der Landkreis an den in den vergangenen Jahren erbrachten Leistungen des Hospizes beteiligen könnte, die auch Unterallgäuern zugutegekommen seien. Stattdessen verständigte sich das Gremium darauf, das Allgäu Hospiz 2019 mit 30000 Euro zu unterstützen. Für 2020 stellte es einen weiteren Zuschuss in Aussicht, je nach dem, wie viele Unterallgäuer dort betreut wurden.

Die Diskussion hatte zuvor verdeutlicht, dass nicht nur Rottmann-Börner das Vorgehen des Allgäu Hospizes irritierend fand: Um eine Förderung des Freistaates zu bekommen, hatte es bereits bei der Errichtung auch das Unterallgäu und Memmingen zum Einzugsgebiet erklärt – und dem Landkreis dadurch ohne Absprache die Möglichkeit genommen, eine Förderung für den Bau eines etwaigen eigenen Hospizes zu bekommen. Auch vor der jetzigen Erweiterung habe es keine Gespräche gegeben.

