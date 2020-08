vor 31 Min.

Lenker verhaken sich: Radfahrerinnen stürzen auf Radweg

Auf einem Radweg in Illertissen sind sich zwei Radfahrerinnen im Gegenverkehr zu nahe gekommen. Beide ziehen sich Schürfwunden und Prellungen zu.

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen hat sich am Donnerstag in Illertissen ereignet. Gegen 17.15 Uhr war nach Angaben der Polizei eine 67 Jahre alte Frau mit ihrem Pedelec in einer Fahrradgruppe auf dem Radweg an der Dietenheimer Straße in Richtung Dietenheim unterwegs. Zur gleichen Zeit kam eine 38-jährige Frau mit ihrem Pedelec auf dem Radweg entgegen.

Die beiden Frauen kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus

Als die Frauen aneinander vorbeifuhren, verhakten sich die Lenker ihrer Fahrräder. Infolgedessen kamen beide Frauen zu Fall. Durch den Sturz zogen sie sich Schürfwunden und Prellungen zu. Beide Radfahrerinnen kamen anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. (az)

