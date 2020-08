vor 4 Min.

Minis beweisen Verbundenheit

Wie Jugendliche aus dem Landkreis Neu-Ulm in der Krise für Ältere da sind

Die Jugendlichen im Landkreis Neu-Ulm sind kreativ – auch, wenn es darum geht, in Zeiten der Corona-Krise für andere da zu sein. Mit ihrem Compassion-Projekt hat die Katholische Jugendstelle Weißenhorn auf verschiedene Art und Weise versucht, junge Menschen zu motivieren, den älteren Menschen ein Zeichen der Verbundenheit zukommen zu lassen. Inzwischen sind nun die besten einzelnen Projekte, die aus verschiedenen Orten bei uns eingereicht wurden, mit einer kleinen Auszeichnung prämiert worden.

Aktionen wie Freiluftkonzerte vor Altenheimen unter Wahrung der Sicherheitsabstände und das Knüpfen von Brieffreundschaften mit Bewohnern der Altenheime wie auch die Bilderaktion unter dem Leitwort „Ich denk an dich“ seien gut angekommen, berichtet Jugendpfarrer Daniel Rietzler. Den ersten Preis haben die Minis Osterberg-Weiler gewonnen – sie hatten das ganze Dorf mit beteiligt und mobilisiert. Die Ministranten beeindruckten mit ihrer tollen Filmpräsentation und einer beeindruckenden Spende von 1000 Euro für die Menschen im Hospiz Illertissen. Weitere drei Gewinner sind die Ministranten Pfuhl, die Band Via Veritas Vita und die siebte Klasse des Illertal-Gymnasiums Vöhringen. „Neben den vier prämierten Projekten aus dem Landkreis Neu-Ulm waren auch andere Jugendgruppen mit am Start“, so Rietzler, der Brieffreundschaften mit mehreren Altenheimen, verschiedene Freiluftkonzerte im Awo Weißenhorn, weitere Freiluftkonzerte in Neuburg und Jettingen von Schülern des St.-Thomas-Gymnasiums Wettenhausen als Beispiele nennt. Landrat Thorsten Freudenberger hatte die Schirmherrschaft übernommen. (az)

