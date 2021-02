vor 24 Min.

Molkerei Ehrmann: Unternehmerfamilie lädt Pflegepersonal in den Urlaub ein

Die Familie Ehrmann spendiert allen Mitarbeitern der Seniorenheime in Babenhausen einen Hotelaufenthalt – von der Altenpflegerin über die Verwaltungskraft bis zum Koch.

Plus Ein Zeichen der Wertschätzung: Die bekannte Familie Ehrmann spendiert Mitarbeitern der Seniorenwohnheime in Babenhausen eine Auszeit vom Alltag.

Von Sabrina Karrer

Es waren und sind nervenaufreibende Zeiten. Für alle - aber ganz besonders für diejenigen, die in Seniorenheimen, Krankenhäusern und bei Pflegebedürftigen zu Hause im Einsatz sind. Ein Zeichen der Wertschätzung für das, was seit dem Beginn der Pandemie von den Einrichtungen in Babenhausen geleistet wird, kommt nun aus dem Nachbarort Oberschönegg: Die Familie Ehrmann lädt alle Mitarbeiter des Seniorenwohnheims Sankt Andreas und des Seniorenzentrums mit ambulanter Krankenpflege zu einem Hotelaufenthalt ein – von der Altenpflegerin über die Verwaltungskraft bis zum Koch.

Christian Ehrmann überreichte den Gutschein an Silke Bolkart (links) und Olga Trunzev von den Babenhauser Pflegeeinrichtungen. Bild: Alexander Kaya

Christian Ehrmann, der Vorstandsvorsitzende der international agierenden Unternehmensgruppe, übergibt zwei große Gutscheine an Vertreter der beiden Einrichtungen – symbolisch für die Dutzenden kleinen, die im Nachgang intern an die Belegschaft verteilt werden. "In den schwierigen Zeiten, die wir gerade durchlaufen, wollen wir denen etwas Kraft und Energie geben, die für uns da waren in den letzten zwölf Monaten", sagt er.

Rund 550 Gutscheine werden in Babenhausen und Krumbach verteilt

Deshalb dürfen alle rund 130 Angestellten des Unterallgäuer Kreisseniorenwohnheims und des benachbarten Seniorenzentrums zwei Nächte im Parkhotel Egerner Höfe am Tegernsee verbringen. Auch jeweils eine Begleitperson ist eingeladen. Auf diese Weise soll es den Mitarbeitern möglich sein, eine "Auszeit vom Alltag" zu nehmen, sagt Christian Ehrmann.

Das ist die Unternehmensgruppe Ehrmann 1 / 2 Zurück Vorwärts Unter der Marke Ehrmann werden nach Firmenangaben Produkte in über 70 Ländern der Welt verkauft. Mit mehr als 2400 Mitarbeitern hat die Ehrmann SE einen Umsatz von über 810 Millionen Euro erwirtschaftet (Zahlen von 2019).

Bei allen nationalen und internationalen Aktivitäten ist und bleibt Ehrmann ein unabhängiges Familienunternehmen. Der Geschäftsleitung gehören Christian Ehrmann (Vorstandsvorsitzender), Johannes Schmid (Verwaltung/Finanzen), Markus Fehr (Produktion/Technik) und Jürgen Taubert (Vertrieb/Marketing) an. (ioa)

Seit dem Sommer ist er der Geschäftsführer dieses Fünf-Sterne-Hauses im oberbayerischen Rottach-Egern. Aktuell wird es renoviert - "hübsch gemacht", wie der Hausherr sagt. Sobald die Arbeiten und der Lockdown für die Hotellerie beendet sind, dürften die Unterallgäuer Gäste anreisen. Und nicht nur die: Auch den etwa 410 Mitarbeitern des Kreiskrankenhauses in Krumbach spendiert die Familie Ehrmann Gutscheine für einen Kurzurlaub.

Die Seniorenwohnheime in Babenhausen 1 / 2 Zurück Vorwärts Sankt Andreas in Babenhausen ist eines der drei Unterallgäuer Kreisseniorenwohnheime . Es bietet pflegebedürftigen Menschen, die keinen eigenen Haushalt mehr führen wollen oder können, ein Zuhause. Es gibt laut Landratsamt rund 60 vollstationäre Pflegeplätze. Auch Kurzzeitpflege ist möglich. Näheres unter www.landratsamt-unterallgaeu.de.

Die Seniorenzentrum und Ambulante Krankenpflege Babenhausen GmbH - Mitglied des Caritasverbandes - bietet verschiedene Dienstleistungen an. Dazu gehören zum Beispiel die Tagespflege, betreutes Wohnen und Essen auf Rädern. Der ambulante Krankenpflegeverein Babenhausen und Umgebung und die Marktgemeinde sind jeweils zu 50 Prozent Gesellschafter der GmbH. Näheres unter www.krankenpflege-ambulant.de.

Warum gerade diese Einrichtungen ausgewählt wurden? "Da ist ein persönlicher Bezug da", sagt Christian Ehrmann. Mit Babenhausen sei die Familie seit jeher verbunden, er selbst habe dort jahrelang gelebt. In Sankt Andreas seien schon Angehörige betreut worden, auch im Krumbacher Krankenhaus. Letzteres sei außerdem Ansprechpartner für die Molkerei in Oberschönegg und die Fleischwerke Zimmermann in Thannhausen, die zur Unternehmensgruppe gehören.

Bolkart: "Ich dachte zuerst, wir bekommen Joghurts für die Tagespflege"

Auch wenn die Idee zur Aktion offenbar von Christian Ehrmann als Privatperson gekommen ist, wie es am Rande heißt, spielt der unternehmerische Hintergrund eine Rolle: "Den Lebensmittelbereich hat es in der Pandemie nicht so hart getroffen wie andere Bereiche", sagt Ehrmann im Gespräch mit unserer Redaktion. "Da wollen wir ein Stück weit etwas zurückgeben." Nichtsdestotrotz hat Corona Pläne des Unternehmens durcheinandergebracht: Im vergangenen Jahr hatte die einst von Alois Ehrmann senior als Ein-Mann-Betrieb gegründete Molkerei ihren 100. Geburtstag. Die für den Sommer geplante Feier mit den Mitarbeitern, ihren Familien, den Milchlieferanten und den Oberschöneggern musste ausfallen.

Die Molkerei Ehrmann ist kürzlich 100 jahre alt geworden. Bild: Alexander Kaya (Archivfoto)

Und wie reagieren die Beschenkten selbst auf den unverhofften Kurzurlaub? "Beim Anruf des Bürgermeisters habe ich zuerst gedacht, wir bekommen vielleicht Joghurts für die Tagespflege", sagt Silke Bolkart, die Geschäftsführerin des Babenhauser Seniorenzentrums mit ambulanter Krankenpflege. Umso größer sei dann die Überraschung gewesen. Am Anfang der Pandemie, da sei der Arbeit im Gesundheitswesen viel mehr Beachtung geschenkt worden als sonst, erzählen sie und zwei Mitarbeiterinnen. Mittlerweile sei dies aber wieder etwas abgeflaut, so ihr Eindruck. Die Gutscheine halten sie nun für "eine tolle Geste".

Laut dem Unterallgäuer Landrat Alex Eder darf man nicht vergessen, dass die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen nicht nur ältere Menschen besonders treffen, sondern auch diejenigen, die sich tagtäglich um sie kümmern. Und die Gedanken lassen sich selbst nach Feierabend nicht so einfach abschalten. Während eines Kurzurlaubs am Tegernsee dürfte dies kein Problem sein.

