17:30 Uhr

Motorradfahrer will Auto ausweichen und stürzt

Die Polizei berichtet von zwei Unfällen im Raum Illertissen, bei denen am Montag Menschen verletzt wurden.

Ein Motorradfahrer ist am Montagnachmittag in Illertissen gestürzt. Der Polizei zufolge missachtete ein 27-jähriger Autofahrer im Kreuzungsbereich der Franz-Mang-Straße die Vorfahrt des 58-jährigen Mannes. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Motorradfahrer stark ab, geriet ins Schleudern und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht am Fuß.

Ebenfalls am Montag hat sich ein Fahrradfahrer in Jedesheim eine Platzwunde zugezogen, nachdem er gegen ein geparktes Auto geprallt war. Wie die Polizei berichtet, radelte der 72-Jährige gegen 16 Uhr von der Kirchstraße kommend in Richtung Brunnenstraße. Dabei kollidierte er mit einem am Straßenrand abgestellten Auto und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der Senior, der keinen Helm trug, unter anderem am Kopf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. (az)

