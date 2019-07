vor 32 Min.

Musik verbindet oder anders gesagt: Galiläa meets Swabia

Unter der Leitung von Klaus Natterer probten israelische und deutsche Jugendliche unter anderem das Stück „Galiläa meets Swabia“. Am Freitag treten sie in Kellmünz auf.

Schüler aus dem Süden Deutschlands und dem Norden Israels proben in Babenhausen für ein gemeinsames Konzert. Gleich zweimal werden sie in der Region zu hören sein.

Von Claudia Bader

Konzentrierte Probenatmosphäre im Musiksaal des Babenhauser Schulzentrums: Zwischen Jugendlichen mit traditionellen Blasinstrumenten sowie Violinen und Schlagzeug sitzen junge Leute mit hierzulande ungewöhnlichen Instrumenten: der arabischen Laute Oud, der Bechertrommel Djembe und der Kastenzitter Kanun. So unterschiedlich wie die Musikinstrumente ist auch die Heimat der Schüler. Sie stammen aus Babenhausen, Memmingen, Vöhringen, Pfuhl und Füssen sowie den israelischen Städten Shefaram, Ibillin, Akko und Milija.

Iller-Musikfestival: Schwäbische und israelische Schüler treten zusammen auf

Im Rahmen eines von der Jugendbildungsstätte Babenhausen organisierten deutsch-israelischen Jugendaustauschprojekts verbrachten die 13- bis 19-jährigen galiläischen Schüler eine Woche lang im Fuggermarkt. Gemeinsam mit gleichaltrigen deutschen Schülern erkundeten sie die Umgebung und lernten die schwäbische Kultur und das Brauchtum – und natürlich auch kulinarische Spezialitäten kennen. Auch das gehört zu Schwaben: Der Fußball: Eine runde Sache: Seit 100 Jahren wird in Babenhausen gekickt

Da ihnen Kenntnisse der jeweils anderen Muttersprache fehlten, verständigten sich die deutschen und israelischen Jugendlichen auf Englisch. Dank dieser Sprache wurden bei Besuchen in der Anton-Fugger-Realschule, im Rathaus, einer Erkundungstour durch Babenhausen, einem Lagerabend mit Grillen und anderen Aktivitäten sogar Freundschaften geschlossen.

Musik: Eine Sprache, die jeder versteht

Eine besondere Form der Verständigung und eine internationale Sprache, die alle verstehen, fanden die Schüler dann auch in der Musik. Und diese Verbindung wollen sie nun auch einigen Zuhörern demonstrieren – bei einem gemeinsamen Auftritt. Unter der Leitung von Klaus Natterer und Wassim Audy probten die Teenager intensiv für ein deutsch-israelisches Jugendkonzert. Es wird am Freitag, 5. Juli, um 18 Uhr in der Kellmünzer Pfarrkirche St. Martin und am Sonntag, 7. Juli, im Rahmen des Iller-Musikfestivals in Senden aufgeführt. Der Eintritt ist frei. Toller Zusammenhalt war auch hier angesagt: Großer Andrang bei Typisierungsaktion: Die Babenhauser wollen helfen

Auf dem Programm stehen unter anderem das Zulu-Lied „Siya-hamba“, Melodien aus dem Musical „Die Schöne und das Biest“, die Komposition „Friends for life“ und ein „Surprise Song“ sowie arabische Lieder wie „Inta Omri.“ Mit „Rock Trap“ präsentieren die Jugendlichen in „Body Perkussion“ – ganz ohne Instrumente und Hilfsmittel – eine rhythmusstarke Aufführung. Einen weiteren Höhepunkt bildet das von Klaus Natterer eigens für den deutsch-israelischen Aus-tausch komponierte Stück „Galiläa meets Swabia“. In Dur-Moll-Tonalität verbindet es arabische mit deutscher Musiktradition, wobei ein Improvisationsteil der Perkussion weitere Farbtupfer setzt – soviel sei schon mal verraten.

