vor 56 Min.

Nach Unfall: Dreister Fahrer montiert Kennzeichen ab

Kaltschnäuzig ist der Verursacher eines Zusammenstoßes bei Illertissen vorgegangen. Die Polizei sucht Zeugen.

Recht kaltschnäuzig hat sich der Verursacher eines Unfalls am Donnerstagabend in Illertissen verhalten – erst flüchtete er, kehrte dann aber zum Ort es Geschehens zurück, weil er sein Kennzeichen verloren hatte und flüchtete erneut. Die Polizei sucht nach dem Unbekannten.

Der Zusammenstoß hatte sich gegen 19.45 Uhr an der Einmündung des Autobahnzubringers Illertissen in Richtung Dietenheim an der Abfahrt zur Staatsstraße 2031 ereignet. Der Hergang laut Polizei: Der Fahrer eines hellblauen Audi A3 (mit Sportauspuffanlage und Hochglanzfelgen) steuerte seinen Wagen in den Zubringer ein, übersah dabei das Auto einer 28-Jährigen, die nach links abbiegen wollte. Der Audi prallte frontal gegen den hinteren, linken Radkasten des anderen Wagens. Der Verursacher verlor sein vorderes Kennzeichen und fuhr in Richtung Dietenheim davon, heißt es im Polizeibericht. Nach kurzer Zeit kehrte der Verursacher zurück, sammelte sein Kennzeichen ein und montierte das hintere ab – während die Geschädigte die Polizei verständigte. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Dietenheim. Der Schaden am Auto der Frau beläuft sich laut Polizei auf rund 1800 Euro. Momentan wird nach dem Unbekannten gefahndet. Die Polizei sucht Zeugen. (az)

Kontakt: Hinweise nimmt die Polizei in Illertissen und Telefon 07303/96510 entgegen.

