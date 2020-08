11:30 Uhr

Nach der Corona-Zwangspause: Nautilla in Illertissen öffnet wieder

Im Nautilla ist das Wasser wieder drin. Das Freizeitbad in Illertissen macht in wenigen Tagen wieder auf.

Plus Der Eröffnungstermin für das Freizeitbad Nautilla in Illertissen steht fest. Badegäste müssen einige Änderungen beachten. Zudem gelten neue Öffnungszeiten.

Von Rebekka Jakob

Die längste Pause, die das Freizeitbad Nautilla je erlebt hat, geht zu Ende: In Illertissen kann wieder gebadet werden. Die Badegäste müssen dabei aber einige Regeln beachten – und sich auch auf kurzzeitige Schließungen während des Tages einstellen.

Seit Mitte März waren keine Besucher mehr im Bad, stattdessen kümmerten sich Handwerker im Haus darum, in der Zwangspause möglichst viele Arbeiten zu erledigen. Vor allem in die Technik wurde kräftig investiert. Um den genauen Starttermin hatte Jürgen Huber, der Interims-Geschäftsführer des Bades, bislang ein großes Geheimnis gemacht. „Wir machen erst auf, wenn alles perfekt ist“, lautet seine Devise. Hätte auch nur ein Wasserwert in einem der Becken nicht gepasst, wäre der Eröffnungstermin weiter verschoben worden.

Doch jetzt soll es klappen: Am Freitag, 7. August, um 6 Uhr morgens werden die Schiebetüren aufgemacht und die Besucher dürfen wieder zum Schwimmen kommen. Viele haben schon mit Ungeduld darauf gewartet.

Nautilla in Illertissen macht wieder auf: Diese Regelungen gelten jetzt

Wie berichtet, gelten bedingt durch die Corona-Regelungen einigen Besonderheiten im Freizeitbad: So wurden beispielsweise die fest installierten Föns außer Betrieb gesetzt, weil dort der Mindestabstand nicht eingehalten werden könnte. Schwimmkurse können stattfinden – aber nur ohne Zuschauer. Und bei den Spinden müssen die Nautilla-Besucher darauf achten, die Türen nach der Benutzung offen zu lassen – das ist das Signal für die Reinigungskräfte, den Schrank für den nächsten Nutzer zu desinfizieren.





Desinfiziert wird am Nautilla ab jetzt auch bis zu zweimal am Tag: Dienstags und freitags nach dem Frühschwimmen wird das Bad von 8.30 bis 9 Uhr für eine halbe Stunde zu gemacht. Montag bis Sonntag ist außerdem nachmittags von 13 bis 15 Uhr für die Reinigung und Desinfektion geschlossen. Vorerst gelten diese Regelungen bis zum 13. September – sollten sich danach Veränderungen ergeben, will das Freizeitbad diese rechtzeitig bekannt geben.

Statt Mehrwertsteuersenkung mehr Badezeit

Die aktuell um drei Prozentpunkte gesunkene Mehrwertsteuer gibt das Nautilla nicht in geänderten Preisen weiter, dafür aber mit einem Bonus von einer halben Stunde, die auf jede Karte angerechnet wird. Wer zwei Stunden zahlt, darf also zweieinhalb Stunden bleiben. Das Freizeitbad spart sich damit die nicht unerheblichen Kosten für eine kurzzeitige Preisumstellung – und die Anschaffung von Tonnenweise Kleingeld zum Herausgeben. Tickets für den Badbesuch kann man sich weiterhin ausschließlich vor Ort kaufen, in Illertissen hat man sich im Gegensatz zu anderen Bädern gegen ein Online-Buchungssystem entschieden.

Der Badespaß kann also am Freitag wieder beginnen – etwas anders als bisher, aber im vertrauten Nautilla.

