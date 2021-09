Nachruf: Der Illerberger Franz Ihle war immer für die Menschen da

Plus Der engagierte Politiker und ehemalige Abgeordnete des Landtags, Franz Ihle aus Illerberg, ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Sein Ziel war stets, Meinungen zu vereinen und Kompromisse zu finden.

Ein Satz von Franz Ihle wird heute noch gern zitiert: „Der beste Händel hat keinen Wert.“ Damit ist eine Charaktereigenschaft des ehemaligen CSU-Politikers fest umrissen. Er war ein Mann, der stets den Ausgleich suchte, weil man seiner Meinung nach nur so etwas erreichen konnte. Jahrzehntelang war er in der Politik zu Hause und genoss hohes Ansehen. Jetzt ist Franz Ihle gestorben, er wurde 88 Jahre alt.