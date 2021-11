Steven Rindle aus Neu-Ulm tritt bei RTL-Show "Ninja Warrior Germany" an

Plus Er studiert Jura, macht gerne Musik und liebt den Parkour-Sport. Letzteres dürfte dem Neu-Ulmer Steven Rindle in der RTL-Show "Ninja Warrior Germany" zugutekommen.

Freitag, 20.15 Uhr, RTL: Showdown für Steven Rindle aus Neu-Ulm. Dann wird sich zeigen, ob der 29-jährige Jura-Student dem "Ninja Warrior Germany"-Parcours gewachsen ist oder ob er in der ersten Runde ausscheidet. Eines steht jetzt schon fest, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion zugibt: Er hat Blut geleckt. Außerdem spricht er darüber, wieso er schon seit Längerem - obwohl er heuer das erste Mal Teil von "Ninja Warrior" ist - mit der RTL-Show zu tun hat.