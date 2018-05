05:45 Uhr

Neuer Kindergarten: Aus den Waben werden Quadrate

Der Bau in der Mozartstraße sollte eine nicht alltägliche Architektur bieten. Doch jetzt gibt es andere Pläne.

Von Jens Carsten

Aus acht mach’ vier: Das gilt für die Ecken der Gebäudeteile des in der Mozartstraße vorgesehenen Kindergartens. Zwar hatte der Stadtrat einer Kombination aus wabenförmigen Körpern im März bereits zugestimmt, allerdings mit einer knappen Mehrheit von elf zu zehn Stimmen – und nach deutlicher Kritik. Mehrere Gremiumsmitglieder hielten die Struktur für unpraktisch, zum Beispiel was eine spätere Inneneinrichtung angeht. Das hat Manfred Norrenbrock, im Rathaus zuständig für den Hochbau, dazu bewogen, seine Pläne zu überarbeiten: „Architektur ist immer eine Geschmackssache.“ Statt der achteckigen Räume soll es quadratförmige geben. Und mehr Platz. Aber es regte sich erneut Widerspruch.

Allerdings aus verschiedenen Gründen. So kritisierte etwa Rat Wilhelm Fischer (CSU), dass das Thema überhaupt noch einmal auf der Agenda stand. Immerhin habe man schon abgestimmt: „Die Mehrheit hat entschieden, das ist Demokratie.“ Für seinen Beitrag erhielt er Zuspruch, mehrere Räte klopften auf die Tische. Auch Andreas Lanwehr (Freie Wähler) betonte, der Beschluss sei schon vor einem Monat gefasst worden, und zwar für die „Bienenwaben“. Jene bezeichnete Helga Sonntag (ÖDP/AP/Grüne) hingegen nun als „Gag“. Aus pädagogischer Sicht sei eine solche Architektur nicht sinnvoll.

Dem widersprach Planer Norrenbrock: „Das kann ich so nicht stehen lassen.“ Die Variante mit achteckigen Gebäuden sei mit der zuständigen Stelle im Landratsamt abgesprochen gewesen. Vorbehalte seien dabei nicht geäußert worden. Dass er nach der Debatte im März Umgestaltungen vorgenommen habe, sei „eine Gefühlssache“ gewesen. Die fünf quadratischen Häuser sollen, wie die achteckigen, eigene Dächer bekommen, in Flach-, Pult- oder Zeltform, hieß es. „Wesentlich anders“ werde der Kindergarten dadurch nicht aussehen, so Norrenbrock. Allerdings biete das neue Gebäude mehr Fläche: 686 Quadratmeter statt der rund 558 der achteckigen Version. 68 bis 70 Kinder könnten dann betreut werden, zuvor hatte die Zahl bei 58 gelegen. Entsprechend der neuen Pläne steigen die Baukosten: Von geschätzt 1,87 Millionen Euro (Waben) auf 2,21 Millionen Euro (Quadrate).

Doch ob es bei diesen Überlegungen bleibt, ist fraglich: Denn Norrenbrock wird die weiteren Planungen nicht betreuen. Denn nur die Vorentwürfe (also die Phasen eins und zwei des vielteiligen Baupozesses) dürften in Eigenleistung erfolgen, hieß es vonseiten der Stadtverwaltung. Ansonsten seien die zu erwartenden staatlichen Zuschüsse von 1,2 Millionen Euro in Gefahr. Darauf sei man von den damit betrauten Experten des Landratsamts aufmerksam gemacht worden.

Deren Aussage führte zu einer weiteren Debatte im Rat: Ansgar Bauer (Freie Wähler) glaubte nicht, dass ein Architekt städtische Vorplanungen als Grundlage für eigene Arbeiten akzeptieren oder diese gar gratis umstrukturieren werde. „Wir sollten das Ganze neu vergeben.“ Dagegen war etwa Günther Miller (CSU), der Norrenbrocks geleistete Arbeit nicht vertan wissen wollte.

Mit 17 zu sechs Stimmen beschlossen die Räte, die Arbeiten für den Kindergarten in die Hände eines externen Experten zu legen. Wer das sein wird, ist noch unklar. Die bisherigen Überlegungen sollen als Grundlage dienen. "Kommentar

