Rauchentwicklung bei Firma in Weißenhorn: Eine Person muss in Klinik

Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Montag wegen eines Brandes im Industriegebiet in Weißenhorn im Einsatz.

Wegen starker Rauchentwicklung in einer Firma im Gewerbegebiet Eschach in Weißenhorn ist am Montagmittag die Feuerwehr ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, kam es an einem Förderband zu einem technischen Defekt, weshalb dieses in Brand geriet. Aufgrund der Materialbeschaffenheit kam es zu einer starken Rauchentwicklung, dies war auch im weiten Umfeld der Firma sichtbar.

Die Firma in Weißenhorn gibt den Schaden mit 20.000 bis 30.000 Euro an

Eine Person wurde nach Angaben der Polizei mit leichten Atemwegsreizungen ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden, der durch den Brand entstand, beziffert die Geschäftsleitung der Firma auf 20.000 bis 30.000 Euro. Um die 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weißenhorn und vorsorglich mehrere Rettungsdienstbesatzungen waren vor Ort. (AZ)

