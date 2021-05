Vorfahrt in Regglisweiler missachtet: 4000 Euro Schaden bei Unfall

Zwei Autos stießen am Mittwoch in Regglisweiler zusammen. Eine Fahrerin hatte ein anderes Fahrzeug übersehen.

Bei einem Unfall in Regglisweiler ist am Mittwochabend ein Schaden von etwa 4000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 17.15 Uhr eine 66-Jährige mit ihrem Auto in der Mittelstraße. Die Mercedes-Fahrerin bog nach links in die Zollbergstraße ab. In der Zollbergstraße fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Fiat und hatte Vorfahrt. Die Mercedes-Fahrerin übersah jedoch das Auto. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht. (AZ)

