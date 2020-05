14:35 Uhr

Rettungseinsatz: Passanten entdecken vermeintlich bewusstloses Kind in Auto

In der Hauptstraße in Illertissen entdecken Passanten ein offenbar lebloses Kind auf dem Rücksitz eines Autos. Die hinzugerufenen Rettungskräfte erleben eine Überraschung.

Ein großer Rettungseinsatz hat am späten Montagabend in Illertissen ein schnelles Ende gefunden. Der Polizei Illertissen wurde ein etwa zehnjähriger Junge in einem geparkten Auto in der Hauptstraße mitgeteilt, der offensichtlich bewusstlos im Fahrzeuginneren seit etwa einer Stunde auf der Rückbank liegen würde. Der Mitteiler meinte, das Fahrzeug sei versperrt und der Junge reagiere weder auf Ansprache noch auf Klopfen. Deshalb erfolgte die Verständigung von Feuerwehr und Rettungsdienst. Zudem kamen zwei Streifen der Polizei Illertissen zum Einsatzort. Dort bestätigte sich zunächst die Mitteilung des Zeugen.

Auf dem Rücksitz lag eine lebensecht aussehende Puppe

Bei genauerem Hinsehen stellte sich jedoch heraus, dass der vermeintliche Junge eine absolut lebensecht aussehende Puppe war. Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt konnten somit wieder abrücken. Die Polizeibeamten versuchten indes einen Kontakt zum Fahrzeughalter herzustellen. Dies gelang jedoch nicht. Somit sind die Hintergründe für die Lagerung der lebensecht wirkenden Puppe in dem Pkw nach wie vor unklar. (az)

