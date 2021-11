Das hat die Corona-Krise am Kloster Roggenburg verändert

Bei der Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde des Klosters Roggenburg wird deutlich, dass die Corona-Pandemie auch etwas Gutes hat.

Die Corona-Lockdowns haben einen guten Nebeneffekt: Sie haben auch dem Kloster Roggenburg einen Digitalisierungsschub gebracht. Auf dem Youtube-Kanal der heimischen Prämonstratenser-Chorherren verfolgen viele Gläubige die Gottesdienste in der Klosterkirche. Darüber sowie über weitere Themen der Jahre 2020 und 2021 haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde des Klosters Roggenburg diskutiert.

Landrat hofft auf mehr Übernachtungen im Kloster nach der Pandemie

„Das meiste, was unser Bildungszentrum das Jahr über so lebendig und vielfältig macht, was Menschen als Kraftquelle und Lebensorientierung dient, war in diesen beiden Jahren nicht möglich“, bedauerte Thorsten Freudenberger die Auswirkungen der Pandemie in seinem Rechenschaftsbericht, über den das Landratsamt Neu-Ulm in einer Pressemitteilung informiert. Für das Jahr 2020 waren demnach 22.500 Übernachtungen im Haus geplant, gerade einmal 7000 wurden erreicht.

Im Jahr 2021 liegt der aktuelle Stand bei gerade einmal 4000 Übernachtungen. Ermutigend, sagte der Landrat und Vereinsvorsitzende, sei jedoch der Blick auf 2022: „Stand heute sind für das kommende Jahr 21.700 Übernachtungen gebucht. Wenn Corona überwunden werden kann, könnte unser Bildungszentrum also fast dort wieder anknüpfen, wo es vor der Krise stand.“

Die moderne Form der Seelsorge in Roggenburg wird gut angenommen

Einzelne Lichtblicke gab es indes auch in der Krisenzeit. So konnte das Jubiläumsjahr „900 Jahre Prämonstratenser“ zwar nicht so groß gefeiert werden wie geplant, einzelne Veranstaltungen fanden aber statt. Der Höhepunkt war zum Fest des Prämonstratenser-Gründers, heiliger Norbert von Xanten, am 6. Juni 2021 ein Festgottesdienst in der Klosterkirche mit Bischof Bertram Meier. Zwar konnten nur relativ wenige Gläubige vor Ort mitfeiern, über den Youtube-Kanal des Klosters schalteten sich aber mehr als 3000 Interessierte zu.

Überhaupt bewirkte die Pandemie auch im Kloster Roggenburg einen Digitalisierungsschub. Pater Lukas und sein Team kümmern sich darum, dass die Sonntagsgottesdienste Woche für Woche via Livestream im Internet verfolgt werden können. Diese „moderne Form der Seelsorge“ werde „sehr gut angenommen“, berichtete Freudenberger. Auch die Jubiläumsausstellung „Ad omne opus bonum paratus – Zu jedem guten Werk bereit“ ist zustande gekommen. Seit Mitte Juli ist sie im Klostermuseum zu sehen. Über das Jubiläumsjahr 2021 wurde auch ein Film gedreht, bei der Mitgliederversammlung des Vereins, die Ende Oktober stattfand, wurde er gezeigt.

2022 steht eine neue Herausforderung für die Prämonstratenser an

Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben – das gilt für die sechstägige Mitgliederreise zu den Wurzeln des Prämonstratenserordens. Was an Pfingsten 2021 nicht möglich war, soll nun an Pfingsten 2022 in leicht veränderter Form nachgeholt werden. Dafür können sich Interessierte noch anmelden.

Im nächsten Jahr wartet auf die Roggenburger Prämonstratenser eine neue Herausforderung: Wegen der anstehenden Dachsanierung wird die Klosterkirche wohl nur eingeschränkt nutzbar sein. „Dennoch“, so kündigte der Landrat an, „will man verschiedene Angebote machen, um die Attraktivität Roggenburgs zu erhalten“. Weiteres Ziel des derzeit 278 Mitglieder zählenden Vereins sei die Mitgliederwerbung. (AZ)