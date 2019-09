vor 22 Min.

Schüler starten ins neue Schuljahr

Unterricht beginnt in Babenhausen und Kettershausen

Wie überall in Bayern beginnt an den Schulen in Babenhausen und Kettershausen am Dienstag, 10. September, der Unterricht. Hier die wichtigsten Infos auf einen Blick.

An der Mittelschule sowie der Anton-Fugger-Realschule Babenhausen beginnt der Unterricht am Dienstag, um 8.05 Uhr. Die Schüler der 5. Jahrgangsstufe der Realschule finden sich ab 7.45 Uhr in der Veranstaltungshalle ein. Die neuen Mittelschüler versammeln sich zu diesem Zeitpunkt in der Mensa. Am ersten Schultag endet der Unterricht für alle Klassen von Mittel- und Realschule um 11 Uhr. Von Mittwoch, 11. September, bis Freitag, 13. September, ist um 13.05 Uhr Unterrichtsschluss.

Für die Zweit-, Dritt- und Viertklässler der Grundschule beginnt der Unterricht um 8Uhr. Etwas später, um 8.45 Uhr (Einlass 8.30 Uhr), versammeln sich auch die 69 Schulneulinge und deren Eltern zu einer Willkommensfeier in der Aula. Sie werden von Rektor Wolfgang Schiersner und den Kindern der 2. und 3. Jahrgangsstufen begrüßt. Für die Schulanfänger endet der Unterricht um 11.10 Uhr. Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder zu diesem Zeitpunkt abzuholen. Für alle anderen Grundschüler ist um 11.50 Uhr Unterrichtsschluss. Für auswärtige Schüler fahren Busse. Am zweiten Schultag, Mittwoch, 11. September, endet der Unterricht für alle Klassen um 11.20Uhr.

Im kommenden Schuljahr 2019/20 werden an der Grundschule Kettershausen 15 Schulanfänger eingeschult. Sie werden um 8.15 Uhr von Lehrerin Margot Platschka im Klassenzimmer erwartet. Die Schüler der Kombiklasse zwei und drei sowie der vierten Jahrgangsstufe starten um 8 Uhr ins neue Schuljahr. Am Dienstag und Mittwoch, 10. und 11. September, endet der Unterricht für alle Klassen um 11.15 Uhr. Ab Donnerstag, 13. September, ist Unterrichtsschluss nach Stundenplan. (clb)

