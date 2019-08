07:00 Uhr

Schwarzarbeit am Bau: Mehrere Fälle beschäftigen die Justiz

Zwei Eisenflechter aus Vöhringen machen sich selbstständig – und helfen damit offenbar Unternehmern, Sozialabgaben zu umgehen. Vor Gericht bleiben Fragen offen.

Von Dominik Stenzel

Tatort Baustelle: Zwei Unternehmer aus dem Landkreis greifen neben angestellten auch auf selbstständige Eisenflechter zurück. Wie der Zoll herausfindet, üben die meisten Beschäftigten auf den Baustellen, wo Eisengeflechte für die Verstärkung von Betonteilen gebunden werden, exakt dieselben Tätigkeiten aus. Die Staatsanwaltschaft geht nun davon aus, dass es sich bei einem Teil der Arbeiter um sogenannte scheinselbstständige Subunternehmer handelt. Diese stellen den Geschäftsführern Rechnungen aus – so sollen Sozialabgaben umgangen werden. Das Gerichtsverfahren gegen die Firma hat bereits stattgefunden, nun mussten sich zwei der Subunternehmer vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht verantworten. Der Vorwurf: Sie haben den Unternehmern geholfen, die Arbeitsentgelte zu veruntreuen.

Die beiden getrennten Prozesse fanden am Dienstag nacheinander statt. Zunächst nahm ein 31-Jähriger, der derzeit in Vöhringen wohnt auf der Anklagebank Platz. Er erschien ohne Rechtsbeistand. Vor etwa acht Jahren sei er nach Deutschland gekommen – eine Arbeitserlaubnis habe er zunächst jedoch nicht gehabt, berichtete der Mann. Von einem Landsmann habe er daher den Tipp bekommen, selbst ein Gewerbe anzumelden und arbeitete in den folgenden Jahren für die Eisenflechter aus dem Landkreis. Auf Geld sei er zu jener Zeit dringend angewiesen gewesen: Im Gegensatz zu seinen Geschwistern sei er nicht verheiratet gewesen und habe seinen Lohn regelmäßig seinen kranken Eltern in der Heimat zukommen lassen.

Weitere Zeugen sollen geladen werden

Über etwaige Sozialabgaben habe er sich keine Gedanken gemacht: „Für mich war das Wichtigste, möglichst schnell Geld zu verdienen“, sagte der Osteuropäer, der nach eigenen Angaben bei einem Eisenflechter mittlerweile ordnungsgemäß angestellt ist. Auch mit Verständigungsproblemen habe er damals zu kämpfen gehabt. Ein anderer Mann habe ihm unter anderem beim Schreiben seiner Rechnungen geholfen. In einer weiteren Verhandlung soll dieser als Zeuge gehört werden – Richterin Gabriele Buck ordnete daher die Unterbrechung des Prozesses an.

Wegen desselben Delikts war auch ein Bulgare angeklagt: Nachdem er vor sechs Jahren nach Deutschland gekommen war, habe auch er ein Gewerbe angemeldet und fortan für die beiden Eisenflechter gearbeitet. Der 39-Jährige erschien mit einer Dolmetscherin vor Gericht, auch er wurde nicht von einem Anwalt vertreten. In eine Krankenkasse habe er während seiner Tätigkeit zwar eingezahlt. Dass man darüber hinaus verpflichtet ist, auch andere Sozialbeiträge zu erbringen, habe er allerdings nicht gewusst. Er verstehe nicht, weshalb ihn die Rentenversicherung nicht angeschrieben habe, ließ er über seine Übersetzerin verlauten.

Auch der 39-Jährige wurde offenbar von einem anderen Mann beraten, der in einer weiteren Sitzung als Zeuge geladen werden soll. Richterin Buck unterbrach deswegen auch die zweite Verhandlung.

