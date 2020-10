15:17 Uhr

Schwerer Unfall: 22-Jähriger in Auto eingeklemmt

Am Ortseingang von Tiefenbach hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist schwer verletzt worden.

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist bei einem schweren Unfall am Freitagnachmittag in Tiefenbach verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam das Auto ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab, rutschte zunächst in den Graben und schleuderte gegen ein Beton-Wasserrohr, bevor es vor einem Baum zum Stehen kam. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Unfall bei Tiefenbach: Gutachter an der Unfallstelle

Die Straße von Betlinshausen nach Tiefenbach war nach dem Unfall ab der Autobahnunterführung komplett gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. Ein Gutachter hat am späten Nachmittag an der Unfallstelle die Ermittlungen aufgenommen. Über die Höhe des entstandenen Schadens war am Freitagnoch nichts bekannt. (wis)

