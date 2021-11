Kinder im Raum Senden angesprochen: Polizei gibt Entwarnung

Im Raum Senden und in Weißenhorn wurde Kinder in verdächtiger Weise angesprochen. Die Polizei konnte die Vorfälle klären und gibt Entwarnung.

Am vergangenen Mittwoch und Donnerstag sind Kinder in den Sendener Stadteilen Witzighausen und Wullenstatten sowie in der Stadt Weißenhorn in verdächtiger Weise angesprochen worden. Laut Polizeiangaben wurden die Schülerinnen und Schüler zu ihrer gerade durchgeführten Fahrt, den durchgeführten Umstiegen und zum genutzten Fahrschein befragt.

Verkehrsverbund DING steckt hinter der Befragung im Raum Senden

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der Verkehrsverbund DING derzeit bis Ende November Befragungen in dieser Form durchführt. Daher gibt die Polizei Entwarnung. Das DING-Personal ist an einer roten Warnweste zu erkennen.

Näheres kann dem folgenden Link entnommen werden:

https://www.ding.eu/de/aktuelles/homepage-themen/verkehrserhebung-ptv/ (AZ)

