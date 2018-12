20:00 Uhr

Sie graben sich einmal quer durch Tiefenbach

In Tiefenbach wird momentan gebuddelt: Die Telekom lässt Glasfaserkabel verlegen. Auch in Jedesheim stehen Arbeiten an.

In dem Illertisser Ortseil werden Glasfaserkabel verlegt. Warum der Ausbau des schnellen Netzes zuletzt stockte

Von Jens Carsten

Ein tiefes Loch klafft im Gehsteig an der Grad-Kirchberg-Straße in Tiefenbach: Dass hier Erdarbeiten stattfinden, ist kaum zu übersehen. Es geht um den Ausbau schneller Internetverbindungen, Glasfaserkabel werden verlegt. Sobald alles fertig ist, sollen die Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit durch die Leitungen flitzen. Endlich, wie manch leidgeprüfter Surfer aus eigener Erfahrung zu berichten weiß. Tatsächlich zieht sich der Ausbau hin: Eigentlich hätten die Arbeiten in Illertissen und Umgebung bereits Ende 2018 abgeschlossen sein, sagt Kämmerer Markus Weiß, der den Breitbandausbau von Seite der Stadt betreut.

Doch das Projekt sei wie andere Bauvorhaben auch ins Stocken geraten: „Es ist momentan einfach schwer, Tiefbau-Firmen zu finden“, sagt Weiß. Nicht nur in Illertissen: Weil der allgemeine Bauboom anhält, sind die Auftragsbücher der Unternehmen voll. Freie Kapazitäten sind nicht immer zu finden: Bauherren müssen warten. (Lesen Sie dazu auch: Warten auf das schnelle Internet ).

Schnelles Internet: der letzte Teil fehlt in Illertissen noch

So ging es der Stadt beim letzten fehlenden Teil im Breitband-Netz. Einen Vertrag zur Schließung dieser lücke hatte man bereits Mitte des Jahres 2017 mit der Telekom geschlossen, sagt Weiß. Versorgt werden sollen Au, Tiefenbach, der Osten von Jedesheim und Außenbereiche. Der erste Abschnitt (Au) ist bereits erledigt, in Tiefenbach haben die Arbeit unlängst begonnen und danach kommt Jedesheim. Fertig sein soll alles bis Mitte des kommenden Jahres und Illertissen dann nahezu komplett über schnelles Internet verfügen – wobei die Geschwindigkeiten nach Angaben der Telekom schwanken, zwischen 16 Mbit und einem Gigabit pro Sekunde.

Die Telekom baut schnelle Internetverbindungen in Illertissen und Betlinshausen aus. das dauert. Manchen etwas zu lange. Bild: Marcus Merk (Symbol)

Soweit jedenfalls der Plan: „Ich hoffe, dass alles klappt“, sagt Weiß, der in Sachen Internetausbau immer mal wieder Kritik von den Bürgern gehört hat. „Manchen geht es zu langsam voran.“

Telekom baut Fiber to the Curb (FTTC)

Gebaut wird Fiber to the Curb (FTTC), wobei die schnell leitenden Glasfaserkabel zum Verteilerkasten verlegen werden – von dort geht es über langsamere Kupferkabel weiter. Glasfaser in jedes Haus wird es somit ersteinmal nicht geben, sagt Weiß. „Das wäre ein wahnsinniger Aufwand.“ Dann müsstte durch viele Gärten und noch mehr Gehsteige gegraben werden.

Dagegen sind die Arbeiten in Tiefenbach überschaubar: Begonnen haben sie in der Graf-Kirchberg-Straße und setzen sich in Richtung Norden fort. Weiß: „Es geht einmal komplett durch den Ort.

