Beim Stadtradeln zählt jeder Kilometer: Der Landkreis Neu-Ulm tritt in die Pedale

Plus Zum zweiten Mal nimmt der Landkreis Neu-Ulm am Stadtradeln teil. Die Ziele sind ambitioniert.

Die Menschen im Landkreis Neu-Ulm treten wieder fleißig in die Pedale. Am Montag startete die Aktion Stadtradeln, für die der Landrat ambitionierte Ziele hat. Legt man die geradelten Kilometer um, haben die Teilnehmer vergangenes Jahr gut zehn Mal den Erdkreis umrundet. Diese Marke soll heuer geknackt werden.