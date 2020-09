Trauer in Illertissen darf auch bunt sein

Plus Illertissen diskutiert über mehr Freiheiten bei der Grabgestaltung. Der Wunsch nach Individualität ist berechtigt - trotzdem braucht es aber klare Regeln.

Abschied nehmen von einem geliebten Menschen, der gestorben ist – das ist so ziemlich die schwerste Aufgabe, die es gibt. Seit es Menschen gibt, haben sie Wege gesucht, diese Aufgabe zu meistern. Und zuletzt hat uns die Corona-Pandemie dazu gezwungen, anders als gewohnt mit dem Verlust und der Trauer umzugehen. Längst ist auch auf den Friedhöfen sichtbar, dass sich die Art und Weise, wie an verstorbene erinnert wird, ändert. Viele Angehörige wünschen sich Lichtblicke in ihrer Trauer, wollen statt düsteren, schweren Grabsteinen individuelle Gedenkstellen schaffen, die auch bunte Farben, leichte Materialien wie Glas oder verspieltere Formen der Grabmale einschließen.

Kaum eine Stadt oder Gemeinde in der Region, die sich nicht derzeit mit dem Thema Bestattungskultur befassen muss. Auch vor Illertissen macht das Thema nicht halt. Angehörige wünschen sich mehr Gestaltungsspielraum bei den Einfassungen der Gräber. Derzeit dürfen es in Illertissen nur Stein oder Pflanzen sein, die einer Grabstätte den Rahmen geben. Dabei sind die Möglichkeiten heute längst vielfältiger – verschiedene Metalle, Holz, und sogar Kunststoff können verwendet werden. Unzählige Varianten sind auf dem Markt. Sie können die Orte der Erinnerung und des Gedenkens aufwerten und für Aufenthaltsqualität auf den Friedhöfen sorgen – denn auch die wird immer wichtiger.

Nicht alles, was ein Verstorbene sich wünschte, gefällt auch den Nachbarn

Bei aller Individualität brauchen aber auch diese modernen Gestaltungsformen klare Regeln. Natürlich darf Trauer auch bunt sein. Doch nicht jedem Angehörigen dürfte es angenehm sein, wenn das Nachbargrab beispielsweise in den Farben des Lieblings-Fußballclubs eines Verstorbenen leuchtet. Oder wenn im Eingangsbereich deutlich sichtbar wird, dass für eine Verstorbene Pink und Glitzersteine das Schönste auf Erden waren.

Klare Regeln für die Bestattungsformen aufzustellen, macht sicher Mühe und erfordert genaue Überlegungen, was auch anderen Besuchern der Friedhöfe zugestanden werden kann. Dass für die Menschen sich aber Individualität bei der Trauer ein wichtiges Bedürfnis ist, zeigt auch die Diskussion um die Gestaltung der Urnengräber in Illertissen: Hier hat die Stadt gut daran getan, klare Regeln aufzustellen, um ein angemessenes Bild auf dem Friedhof zu erreichen – und gleichzeitig den Trauernden ein klein wenig Individualität zugestehen.

Wie der Tod ist eben auch die Veränderung ein Teil unseres Lebens.

