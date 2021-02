09.02.2021

Trauer um Anni Wirth: Die beliebte Hebamme aus Vöhringen ist tot

Plus Als Hebamme begleitete Anni Wirth rund 10.000 Frauen bei einem der wichtigsten Ereignisse ihres Lebens: Der Geburt des eigenen Kindes.

Von Ursula Balken

Anni Wirth, die bekannte in Vöhringen geborene Hebamme, ist mit 90 Jahren gestorben. Um sie trauern nicht nur ihre Familie und Freunde. Zahlreiche Frauen werden sich gerne daran erinnern, wie sie mütterlich und mit fundiertem Wissen den werdenden Müttern beigestanden hat.

Anni Wirth wurde 1931 in Vöhringen geboren, in Bamberg absolvierte sie ihre Ausbildung. Sie ließ sich 1953 als freiberufliche Hebamme in Illertissen nieder. Damals wurden die Kosten für eine Geburt im Krankenhaus noch nicht von den Krankenkassen übernommen. So standen Hausgeburten an erster Stelle.

Anni Wirth aus Vöhringen war mit Leidenschaft Hebamme

Ihren Beruf füllte sie mit Leidenschaft und Hingabe aus. Sie setzte sich auch für die finanzielle Besserstellung der Hebammen ein. Im Hebammen-Verband war sie seit 1954 vertreten. Außerdem stand sie als Präsidentin von 1984 bis 1989 dem Verband Freiberuflicher Hebammen vor. Vorsitzende im Bezirk Schwaben war sie von 1973 bis 2007. Als Schatzmeisterin führte sie die Kasse sogar bis 2014. Einen Acht-Stunden-Tag kannte Anni Wirth nicht, sie musste rund um die Uhr einsatzbereit sein. Rund 10.000 Babys half sie in all diesen Jahren auf dem Weg ins Leben. Dabei hatte sie einen großen Haushalt zu versorgen und war Mutter von vier Kindern. Im Jahr 1995 wurde sie für ihr Engagement mit der Bayerischen Verdienstmedaille ausgezeichnet.

