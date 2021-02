vor 46 Min.

Trotz Corona Essen gehen: In Illertissen gibt es jetzt das Wohnmobil-Dinner

Plus Viele regionale Betriebe leiden unter Corona. Illertisser Unternehmen haben sich ein interessantes Konzept ausgedacht. So läuft die Aktion ab.

Von Maximilian Sonntag

Wer an Camping und Essen denkt hat vermutlich zunächst Konservendosen, einen Gaskocher und kein wirklich festliches Ambiente im Sinn. Ein Drei-Gänge-Menü mit Service und einer Speisekarte schon gar nicht. Erst recht nicht, wenn wegen der Corona-Pandemie die Gastronomiebranche still liegt. Ein solch ungewöhnliches Wohnmobil-Dinner können die Illertisser nun aber buchen. Wer hinter der Aktion steckt und wie sie genau abläuft.

Die Wohnmobile am Autohaus Lindner in Illertissen bewegen sich momentan nicht. Und das bereits seit mehreren Monaten. "Wegen der Corona-Pandemie haben die Menschen keinen Bedarf, einen Camper zu mieten", erklärt Maximilian Rogg, Geschäftsführer des Autohauses. Dass die Wohnmobile sich weiterhin nicht bewegen, war für Rogg keine Option mehr. Also hörte er sich im Freundes- und Kundenkreis nach Anregungen und Ideen um. Der Tenor: So gut wie allen Befragten fehlt es, endlich wieder einmal schön Essen zu gehen. Roggs Idee ist ein Dinner im Wohnmobil. Man dürfe sich ja trotz der Pandemie auch eine Pizza abholen und im Auto essen, dann sollte einem Abendessen in einem Camper nichts im Wege stehen, so Roggs Gedanke.

Wohnmobil-Dinner findet im Camper vor dem Restaurant statt

Das Autohaus Lindner veranstaltet das Wohnmobil-Dinner in Zusammenarbeit mit vier Restaurants aus Illertissen. Neben dem Dornweiler Hof, dem Restaurant Mariele in Au und dem Lokal Da Peppe, können die Teilnehmer auch Essen vom Restaurant Pierro Gallone genießen. Interessierte können das Dinner für 149 Euro buchen. Darin enthalten sind die Miete für das Wohnmobil sowie das Menü des Restaurants. Die Kunden können sich einen beliebigen Tag aussuchen und holen das Wohnmobil am Autohaus ab und fahren zu dem von ihnen ausgewählten Restaurant. "Sollte sich jemand nicht trauen einen Camper zu fahren, übernehmen wir gerne den Transport des Wohnmobils", erklärt Rogg.

Im angemieteten Wohnmobil können die Illertisser ein Restaurant-Menü genießen. Bild: Maximilian Rogg

Bereits zuvor stimmen die Restaurants die Menüs mit den Kunden speziell ab. Entscheiden sich Interessenten zum Beispiel für den Dornweiler Hof, bekommen sie einen Internetlink zugesendet, über den sie sich dann ein Drei-Gänge-Menü zusammenstellen können. "Wir versuchen den Gästen alles anzubieten, was wir haben. Da wir aber wegen der Pandemie aktuell geschlossen haben, ist unser Wareneinkauf begrenzt und somit auch unser Speisenangebot", sagt Raphael Steinhart, der Sohn des Restaurantbetreibers. Am gebuchten Abend warten die Gäste im Wohnmobil vor dem Restaurant. Das Essen wird frisch zubereitet und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen übergeben. "Wichtig ist uns, dass wir den Kontakt zu den Gästen so gering wie möglich halten. Sollte ihnen doch noch etwas fehlen, können sie uns per WhatsApp kontaktieren", erklärt Steinhart.

Der finanzielle Aspekt steht beim Wohnmobil-Dinner nicht im Vordergrund

Grundsätzlich sind die Menüs auf zwei Personen ausgelegt. Aber genauso dürfen auch Singles und Familien in den Genuss des Wohnmobil-Dinners kommen. Das Menü des jeweiligen Restaurants wird dann nach Absprache entsprechend angepasst. Die Einnahmen teilen sich das Autohaus und das jeweilige Restaurant. Rogg zufolge gehe es bei dieser Aktion aber keineswegs um den finanziellen Aspekt. Man wolle gerade in Zeiten der Pandemie im Gedächtnis der Menschen aus der Umgebung bleiben und ein Lebenszeichen geben.

Die Aktion beschränkt sich außerdem auf die Stadt Illertissen. "Im Zentrum steht der Kerngedanke, dass wir Illertisser Familienunternehmen sind, die in dieser schweren Zeit zusammenhalten", sagt Rogg. Deshalb entschied sich der Initiator der Aktion auch für vier Lokale aus Illertissen. Raphael Steinhart vom Dornweiler Hof ist froh, dass der Betrieb seiner Eltern Teil der Aktion ist: "Wir sind wie das Autohaus Lindner ein Illertisser Familienunternehmen. Die Situation ist für uns Gastronomen nach wie vor alarmierend". Wie auch der Wohnmobilvermieter, hofft Steinhart, dass der Gastronomiebetrieb mit der Aktion im Gespräch bleibt.

Die bisherige Resonanz auf die von Maximilian Rogg initiierte Aktion ist durchweg positiv. Bisher gingen neun Buchungen beim Autohaus Lindner ein. Eine Obergrenze für Anmeldungen gibt es nicht. Auch ein Ende der Aktion ist noch nicht abzusehen. Bis April wollen Rogg und die Restaurants den Menschen aus dem Raum Illertissen aber auf jeden Fall noch schöne Dinner-Abende im Wohnmobil ermöglichen.

