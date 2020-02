12:45 Uhr

Überholmanöver: Fahrer bringt Familie in Gefahr

Ein Überholmanöver in Vöhringen hätte üble Folgen haben können.

Mit einem waghalsigen Überholmanöver soll ein Autofahrer eine 27-Jährige und ihre Familie in Gefahr gebracht haben.

Nach Angaben der Polizei war die Frau am Freitag gegen 11.50 Uhr auf der Staatsstraße 2031 von Senden in Richtung Vöhringen unterwegs. Mit im Auto befanden sich ihre 54-jährige Mutter als Beifahrerin sowie ihre zwei Kinder im Alter von vier Monaten und sechs Jahren auf dem Rücksitz des Seat. Kurz bevor die junge Mutter mit ihrem Wagen auf Höhe der Firma Honold angelangt war, setzte ein 53-jähriger BMW-Fahrer hinter ihr zum Überholen an.

Zu diesem Zeitpunkt näherte sich laut den Angaben der Frau jedoch ein Lastwagen aus der Gegenrichtung. Die 27-Jährige befürchtete ein Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem Lkw, da letzterer schon gefährlich nahe gewesen sei. Um eine Kollision zu verhindern, bremste sie ihr Auto stark ab, damit der BMW schneller vor ihr einscheren konnte. Nach dem Überholen fuhr der BMW-Fahrer in zügigem Tempo weiter bis zur Einfahrt in Richtung des Recyclinghofes und bog dort nach links ab.

Gefährliches Überholmanöver: Frau notiert sich Kennzeichen des Fahrers

Zuvor war es der Mutter der Autofahrerin jedoch gelungen das amtliche Kennzeichen des BMW zu fotografieren. Der Fahrer konnte im Anschluss von der Polizei ermittelt werden. Dieser machte allerdings keine Angaben zur Sache. Zum besagten Lkw ist bislang nichts bekannt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 zu melden. (az)

