vor 17 Min.

Unbekannter zerkratzt schwarzen BMW: 3500 Euro Schaden

In Bellenberg hat ein Unbekannter am Montag die komplette Beifahrerseite eines Autos beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einen schwarzen BMW hat ein Unbekannter am Montag in Bellenberg zerkratzt. Der Wagen war am Vormittag in der Memminger Straße an der rechten Straßenseite in einer Parkbucht abgestellt. Der Unbekannte zerkratzte dort die komplette Beifahrerseite, teilte die Polizei mit.

Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 3500 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (az)

