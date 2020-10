11:30 Uhr

Unfall bei Tiefenbach: Es war ein illegales Autorennen

Bei einem Unfall in Tiefenbach ist am Freitag ein 22 Jahre alter Fahrer schwer verletzt worden. Die Polizei geht von einem illegalen Rennen aus.

Plus Nach dem Unfall am Freitag hatte sich die Polizei zunächst bedeckt gehalten. Jetzt scheint klar: Der schwer verletzte Autofahrer hat sich ein illegales Rennen geliefert.

Von Wilhelm Schmid

Ein illegales Autorennen war die Ursache für den schweren Unfall, der sich am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße NU 9 kurz vor dem Illertisser Stadtteil Tiefenbach ereignete. Am Samstagvormittag gab die Polizei-Einsatzzentrale des Präsidiums Schwaben Süd/West die vorläufigen Ergebnisse der Ermittlungen bekannt. Eine Zeugin lieferte entscheidende Hinweise.

Zunächst war angenommen worden, dass ein 22-Jähriger mit seinem zweisitzigen Sportwagen, einem Daimler/Chrysler SLK, alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen und dabei schwer verletzt worden war. Wir haben darüber berichtet: Schwerer Unfall: 22-Jähriger in Auto eingeklemmtNun stellte sich laut Polizei Folgendes heraus: Eine 27-jährige Autofahrerin, war gegen 14:45 Uhr unfreiwillig Zeugin eines illegalen Rennens zwischen zwei hoch motorisierten oder getunten Pkws geworden.

Zeugin beobachte den Unfall in Tiefenbach

Die Frau war, von Illertissen kommend, vorbei an Betlinshausen in Richtung Tiefenbach unterwegs, als sie kurz vor der dortigen Autobahnunterführung von zwei Autos, einem gelben Daimler-Chrysler SLK-Cabrio und einem orangefarbenen Seat, ihren Angaben zufolge mit extrem hoher Geschwindigkeit überholt wurde. Anschließend, so berichtete die Zeugin der Polizei, überholte der Seat den Daimler kurz nach der Unterführung. Im weiteren Verlauf fuhren die beiden besagten Autos eine kurze Strecke nebeneinander her. Aufgrund der beschriebenen Fahrweise gewann die Zeugin den Eindruck, dass sich die beiden Fahrer ein Rennen lieferten. Plötzlich geriet der Daimler, ohne dass eine Kollision mit dem Seat stattfand, etwa hundert Meter vor der Tiefenbacher Ortseinfahrt rechts aufs Bankett und schleuderte anschließend auf die linke Fahrbahnseite hinüber. Dort raste er in den Straßengraben und stieß an ein großes Betonrohr, das unter einer Feldwegeinfahrt hindurch führt. Dadurch hob der SLK vom Boden ab und flog gut zwanzig Meter weit durch die Luft, ehe er – vermutlich, nachdem er sich überschlagen hatte – zwei Meter vor einer großen Birke auf den Rädernstehen blieb. Währenddessen entfernte sich der Seat-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle, ohne sich um den verunglückten Fahrer zukümmern.

Schwerer Unfall mit getuntem Auto: Fahrer schwebte in Lebensgefahr

Dieser, ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der alarmierten Feuerwehr Illertissen gelang es, den Fahrer mithilfe hydraulischer Rettungswerkzeuge aus dem zerstörten Daimler zuretten, indem die Fahrertür geöffnet und das Dach abgenommen wurde. Er wurde an der Unfallstelle vom Notarzt und Rettungsdienst erstversorgt und in die Stiftungsklinik Weißenhorn gebracht. Der Mann schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr, sein Gesundheitszustand stabilisierte sich dort aber im Laufe des Abends.

Bei den sofort eingeleiteten polizeilichen Recherchen konnte das amtliche Kennzeichen des Seat ermittelt werden. An der Halteranschrift wurde schließlich dessen 20-jähriger Fahrer angetroffen. Dieser war laut Polizei offensichtlich fahrtüchtig. Zur genauen Ermittlung des Unfallverlaufs wurde ein Sachverständiger für die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an die Einsatzstelle beordert. Dessen Arbeit dauerte bis kurz vor 19 Uhr. Inzwischen war die Feuerwehr Illertissen aus dem Einsatz heraus gelöst worden; ebenso die Feuerwehr Bellenberg, die vorsorglich zur Unterstützung bereit stand, aber nicht eingesetzt werden musste. Die Kreisstraße NU 9 blieb bis gegen 19 Uhr zwischen Tiefenbach und der Ortseinfahrt Betlinshausen gesperrt. Hierzu waren die Feuerwehren der beiden genannten Stadtteile im Einsatz.

Weitere Unfälle bei der Straßensperrung

Im Rahmen der Absperrungen ereigneten sich noch zwei kleine Unfälle: Zunächst kam es zum Zusammenstoß zweier Autos an der Autobahnunterführung, weil eine Autofahrerin ihr Fahrzeug zurückrollen ließ, als es von der Feuerwehr angehalten wurde, sodass es auf ein nachfolgendes Auto auffuhr. Es blieb aber bei kleinem Blechschaden; der absichernde Feuerwehrmann konnte noch rechtzeitig zur Seite springen. Weit vor der Absperrung bei Betlinshausen hatte die dortige Feuerwehr ein großes Faltsignal-Warndreieck sowie eine Blinklampe an den Straßenrand gestellt. Eine Autofahrerin erkannte das zu spät und erschrak so,dass sie das rund 70 Zentimeter hohe Faltsignal touchierte, das dadurch beschädigt wurde. Über die genaue Höhe des gesamten bei dem Unfall entstandenen Sachschadens kann die Polizei erst nach der Erstellung des Gutachtens Auskunft geben, was noch einige Tage in Anspruch nehmen wird. .

