12:31 Uhr

Unfall in Vöhringen: Radfahrer streift Seitenspiegel und fährt weiter

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat im Vorbeifahren ein Auto beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Fahrradfahrer hat im Vorbeifahren den Außenspiegel eines Autos beschädigt. Der Vorfall ereignete sich dem Polizeibericht zufolge am Donnerstag, 5. Dezember, in der Memminger Straße in Vöhringen. Ein Autofahrer hielt dort vor einem Geschäft an. Als er einschlug, um in eine Parklücke zu fahren, überholte ihn ein Fahrradfahrer.

Dieser blieb mit seinem Lenker am Außenspiegel des Autos hängen, konnte jedoch unbehelligt weiterfahren. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro. Der Fahrradfahrer trug Arbeitskleidung und eine orange Jacke. Er fuhr in südliche Richtung davon. Der Unbekannte und weitere Zeugen sollten sich bei der Polizei unter 07303/96510 melden.

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier:

Themen folgen