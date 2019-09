14:40 Uhr

Unfallserie hält Illertisser Polizei auf Trab

Am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag kracht es mehrmals in Illertissen und Umgebung.

Zu mehreren Verkehrsunfällen sind die Beamten der Polizeiinspektion Illertissen am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag ausgerückt. Ein Überblick:

Unfall 1:Am Nachmittag prallte ein 43-Jähriger mit seinem Auto im Eingangsbereich eines Supermarkts an der Memminger Straße gegen einen Betonklotz. Dabei wurde die rechte Seite des Fahrzeugs beschädigt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 1000 Euro.

Unfall 2: Fast zeitgleich kam es auf dem Parkplatz der Illertalklinik zu einem Zusammenstoß: Ein Auto und ein Abschleppwagen krachten ineinander. Der Abschlepper war zuvor dorthin gerufen worden, um ein defektes Fahrzeug zu bergen. Vermutlich wegen der engen Platzverhältnisse auf dem hoch frequentierten Parkplatz, so die Polizei, streifte ein Auto den Abschleppwagen im Vorbeifahren am linken Heck. Dabei entstand an der rechten Seite des Autos, welches von einer 65-jährigen Frau gelenkt wurde, ein ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Ladefläche des Arbeitsfahrzeugs blieb unbeschädigt.

Unfall 3: Mit einem Verletzten endete ein Unfall am frühen Donnerstagvormittag im Bereich einer Tankstelle an der A7. Ein Autofahrer, der aus dem dortigen Gewerbegebiet fuhr, übersah einen nahenden Motorradfahrer, der die Vorfahrtsstraße in südlicher Richtung befuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, bremsten beide Verkehrsteilnehmer im letzten Moment stark ab. Der Motorradfahrer kam dadurch mit seiner Honda-Maschine zu Fall und zog sich eine Rippenverletzung zu. Am Motorrad entstanden Kratzspuren und Lackabriebe. Der Verletzte begab sich ins Krankenhaus zur ärztlichen Behandlung. Der Autofahrer, der den Unfall verursacht hatte, sieht sich nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung konfrontiert.

Unfall 4 und 5: Schließlich kam es in der Nacht zum Freitag noch zu zwei Wildunfällen im Zuständigkeitsbereich der Illertisser Polizei. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Bei einem Zusammenstoß im Bereich Osterberg starb ein Reh. Ein anderes Reh, so die Polizei, war nach einem Unfall an der Vöhringer Staatsstraße trotz Suche bisher nicht zu finden. (az)

