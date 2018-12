vor 57 Min.

Unterallgäuer Glückswege: Die Förderung ist gesichert

Der Kreislehrgarten in Bad Grönenbach ist eine Station am Rande der Glückswege.

Das Projekt kann nun beginnen - von Kettershausen bis Bad Grönenbach.

Unterallgäu Das landkreisweite Projekt „Erlebnisraumgestaltung Glückswege im Allgäu“ soll den Freizeitwert des Unterallgäus weiter steigern. Nun ging bei den Projektverantwortlichen, dem Landkreis und der Unterallgäu Aktiv GmbH, der Bescheid des EU-Förderprogramms Leader ein. Damit können die Pläne nun umgesetzt werden.

Das Förderprogramm unterstützt insbesondere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie eine einheitliche Beschilderung der Glückswege mit insgesamt rund 136 000 Euro. Alleinstellungsmerkmal „Die Glückswege werden ein Alleinstellungsmerkmal im Kneippland Unterallgäu“, erklärt Ethelbert Babl, Leader-Koordinator am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten. 14 Rundwege mit insgesamt 187 Kilometern, drei Rad- und elf Fußwege sollen bis Anfang 2021 im Unterallgäu entstehen und als Glückswege ausgewiesen werden.

Kettershauser Glücksweg zum Thema Wasser

Jeder Glücksweg soll eine eigene Geschichte erzählen. So ist etwa im Raum Kirchheim/Pfaffenhausen eine Radrunde mit dem Titel „Fabelhafte Storchenwelt“ geplant, zwischen Illerbeuren und Kronburg eine Wanderstrecke mit dem Thema „Herrschaftszeiten“. Viele der beteiligten Gemeinden haben bereits begonnen, die Wege entsprechend aufzuwerten. Für den Storchenglücksweg zwischen Pfaffenhausen und Kirchheim beispielsweise hat der Landesbund für Vogelschutz vier interaktive Erlebnisstationen entworfen. Die Gemeinde Kettershausen hat sich ganz der Natur verschrieben: Es ist bereits ein Rastplatz am Glücksweg samt Streuobstwiese und Kneippanlage entstanden. In Bad Grönenbach werden der Kurpark und das „Kornhofer Bänkle“ aufgewertet. Ein Höhepunkt am Glücksweg zwischen Illerbeuren und Kronburg ist die vom Landkreis instandgesetzte ehemalige Eisenbahnbrücke. „Und im Sommer freuen sich die Glücksweg-Wanderer gewiss über den neuen Illerstrand“, sagt Projektleiter Tobias Klöck von der Unterallgäu Aktiv GmbH.

