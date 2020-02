Vergiftete Katzen: Peta bietet 1000 Euro für Hinweise

Plus Es gibt wohl einen vierten Fall in Weißenhorn. Die Tierschutzorganisation setzt eine Belohnung aus, um die Sache aufklären.

Die mutmaßlichen Fälle von Tierquälerei in Weißenhorn schlagen hohe Wellen. Nachdem mehrere Katzen in Weißenhorn offenbar durch ausgelegte Wurstköder vergiftet wurden, setzt die Tierschutzorganisation Peta eine Belohnung aus: Um die Vorfälle aufzuklären, verspricht sie 1000 Euro für Hinweise, die den mutmaßlichen Täter überführen.

In einer Pressemitteilung sagt „Tierschutzdetektivin“ Judith Pein im Namen von Peta: „Der Unbekannte, der offenbar Giftköder in Weißenhorn auslegt, muss gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden, bevor noch weitere Tiere sterben.“ Es sei oft schwierig, derartige Täter zu überführen, da sie agieren, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. „Deshalb kann es in solchen Fällen auf den noch so unwichtig erscheinenden Hinweis ankommen“, sagt Pein.

Tierquälerei kann mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden

Mit der Belohnungsauslobung will die Tierschutzorganisation nach eigenen Angaben die Arbeit der Polizei unterstützen sowie Tierhalter für das Thema sensibilisieren und warnen. „Der Täter muss sich darüber im Klaren sein, dass mit gefährlichen Stoffen präparierte Köder nicht nur für Hunde, Katzen und frei lebende Tiere, sondern auch für Kinder lebensbedrohlich sein können“, sagt die Sprecherin von Peta. Zudem weist Pein darauf hin, dass Tierquälerei eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes ist und mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

Bislang hat die Polizei noch keine Hinweise auf einen möglichen Täter erhalten. Drei betroffene Katzen sind der Polizeiinspektion Weißenhorn bekannt, insgesamt sind es wohl aber vier Tiere, die mutmaßlich ausgelegte Wurstköder gefressen haben. Eine Katze ist wie berichtet gestorben, zwei weitere kamen rechtzeitig in Behandlung. Eine der beiden geretteten wurde von Ursula Klingbeil in Gannertshofen behandelt, die andere von Stephanie Lehner in Buch. Zudem berichtet die Frau, deren erste Katze starb, von einer Nachbarskatze, die Vergiftungserscheinungen gezeigt habe. Sie sei inzwischen wieder zu Hause und stabil, teilt die Frau mit.

Die Katze, die von Tierärztin Stephanie Lehner behandelt wurde, ist auch über den Berg und konnte aus stationärer Obhut entlassen werden. Sie kommt aber wieder ins Weißenhorner Tierheim, weil nicht bekannt ist, wem sie gehört. Polizisten hatten den braungetigerten Vierbeiner gefunden und in der Einrichtung abgeben. Als Tierärztin für das Tierheim kümmerte sich Lehner darum.

Tierärztin Stephanie Lehner spricht von einem "komischen Zufall"

Die Katze habe unkontrolliert gezittert und gezuckt, zudem sei sie nicht ansprechbar gewesen, erzählt die Veterinärin. Diese Symptome seien typisch für Vergiftungen durch Mittel wie zum Beispiel Schneckenkorn. Bei Hunden kommt es Lehner zufolge hin und wieder vor, dass sie versehentlich solche Mittel oder auch Rattengift fressen. Aber dass Köder damit präpariert werden, habe sie noch nicht erlebt. Ob die Katze das Gift durch einen Köder aufgenommen hat, kann die Tierärztin nicht mit Sicherheit sagen. Aber es sei naheliegend, sagt Lehner. „Das ist schon ein komischer Zufall.“

Besteht der Verdacht, dass ein Tier einen mit Gift oder gefährlichen Gegenständen gespickten Köder gegessen hat, muss umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden. Wie Peta mitteilt, könne das Tier an inneren Verletzungen qualvoll sterben. Bei Vergiftungserscheinungen wie Erbrechen, Durchfall, starker Unruhe oder Apathie, großen Pupillen, Atembeschwerden oder Krämpfen müsse ebenfalls umgehend der Tierarzt aufgesucht werden. Ist das Tier bereits bewusstlos, sollte es in die stabile Seitenlage gebracht und die Atemwege freigehalten werden. Für eine schnelle Diagnose ist es sinnvoll, eine Probe des Köders oder des Erbrochenen mit zum Tierarzt zu nehmen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07309/96550 an die Weißenhorner Polizei zu wenden. Die Tierschutzorganisation Peta ist telefonisch unter 0711/8605910 oder unter whistleblower@peta.de erreichbar.

