vor 33 Min.

Verkehrsschild und Auto beschädigt: Polizei Illertissen sucht Zeugen

Die Polizei hat nach zwei Unfallfluchten in Illertissen und in Jedesheim Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In Illertissen ist ein Unbekannter gegen ein Verkehrszeichen gefahren, in Jedesheim gegen ein geparktes Auto. Die Verursacher flüchteten.

Die Polizeiinspektion Illertissen ermittelt nach zwei Unfallfluchten in Illertissen und in Jedesheim. In einem Fall wurde ein Verkehrszeichen beschädigt, im anderen Fall ein Auto, das in einer Hofeinfahrt stand.



Das Verkehrsschild wurde im Zeitraum zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in Illertissen im Bereich der Lessingstraße, Einmündung Von-Kleist-Straße, angefahren. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte nach Angaben der Polizei das Zeichen für den verkehrsberuhigten Bereich und verursachte so einen Schaden, der auf 250 Euro geschätzt wird. An der Unfallstelle konnte ein blauer Lackabrieb vom Unfallfahrzeug gesichert werden.

Das Auto, das in Jedesheim beschädigt wurde, stand in einer Hofeinfahrt

In Jedesheim touchierte ein Fahrzeug im Zeitraum zwischen Samstag, 8 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, ein geparktes Auto in einer frei zugänglichen Hofeinfahrt an der Kirchenstraße. Es entstand ein Schaden am Heck, der laut Polizeibericht auf 500 Euro geschätzt wird. Details zum Unfallhergang sind bislang nicht bekannt.

In beiden Fällen bittet die Polizei Illertissen um Zeugenhinweise. Diese werden telefonisch unter 07303/9651-0 entgegen genommen. (AZ)

