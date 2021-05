Auffahrunfall im Ausflugsverkehr auf der A7 bei Vöhringen

Viele wollten in Richtung Süden: Im dichten Verkehr auf der A7 hat es am Pfingstwochenende gekracht.

Am Samstagnachmittag war auf der A7 in Richtung Allgäu viel los, sodass der Verkehrsfluss immer wieder leicht ins Stocken geriet. Das ist zwei Fahrern zum Verhängnis geworden: Ein 27-Jähriger fuhr bei Vöhringen seinem Vordermann auf. Während an seinem Auto nur ein sehr geringer Sachschaden zu sehen war, entstand am Heckstoßfänger des anderen Wagens laut Polizei ein deutlich höherer. Insgesamt belief sich die Schadenshöhe auf etwa 2000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (AZ)

Lesen Sie auch: