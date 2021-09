Vöhringen

06:00 Uhr

E-Mobilität: Stadt Vöhringen richtet zwölf neue Ladepunkte für E-Autos ein

In Vöhringen soll es bald mehr öffentliche Stellen geben, an denen E-Autos geladen werden können.

Plus Vöhringen will die Voraussetzungen für E-Mobilität in der Stadt verbessern. An diesen zwölf Punkten entstehen neue Ladesäulen.

Von Ursula Katharina Balken

Elektromobilität gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Auch die Stadt Vöhringen will ihre Infrastruktur diesbezüglich stärken und wird insgesamt zwölf Ladeeinrichtungen für Elektro-Autos installieren. Das hat Bürgermeister Michael Neher angekündigt. Ein entsprechender Verwaltungsvorschlag lag im Bauausschuss vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen