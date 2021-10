Unfall in Illerzell: Autos stoßen an Abzweigung zusammen

Am Donnerstagabend sind zwei Autos im Vöhringer Stadtteil Illerzell zusammengestoßen.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagabend in Illerzell ereignet. Es krachte gegen 19.30 Uhr an der Illertaltangente an der Einmündung zur Straße "Zum Sportplatz", der Abzweigung zum Illertal-Gymnasium.

Drei Personen wurden bei dem Unfall in Illerzell verletzt

Drei Personen wurden bei dem Zusammenstoß zweier Autos leicht verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Vöhringen zur Verkehrsabsicherung, zwei Rettungswagen und eine Polizeistreife. Nähere Informationen zum Unfallhergang folgen. (AZ/wis)