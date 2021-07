Vöhringen

vor 34 Min.

Kern Schuhe schließt Ende Juli seine Filiale in Vöhringen

Plus Nach 17 Jahren gibt das Unternehmen Kern Schuhe den Standort Vöhringen auf. Entlassungen gibt es nicht, Mitarbeiter kommen in anderen Filialen unter.

Von Ursula Katharina Balken

Seit 17 Jahren war das Unternehmen Peter Kern Schuhhandel mit Hauptsitz in Laupheim in Vöhringen präsent, zunächst als Quick-Schuhgeschäft. Aber um das Firmenkonzept der Eigentümer Elke Hüller-Kern und Peter Kern umsetzen zu können, waren größere Räumlichkeiten erforderlich. So zog das Geschäft in die Industriestraße 33A um. Doch jetzt schließt die Filiale.

