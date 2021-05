Vöhringen

16:17 Uhr

Technischer Defekt: Heizöl läuft in Vöhringen aus, Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Ölunfall in Vöhringen ausgerückt. Was passiert ist.

Von Wilhelm Schmid

Zu einem Ölunfall ist es am frühen Dienstagnachmittag in Vöhringen gekommen. Den ersten Informationen zufolge verlief er noch einigermaßen glimpflich. Wie Polizei und Feuerwehr berichteten, war der Fahrer eines Tankfahrzeugs gerade dabei, in ein Wohnhaus an der Weidachgasse Heizöl zu liefern, als durch einen technischen Defekt etwa 50 bis 60 Liter Heizöl auf die Straße und teilweise auch in einen Kanalschacht ausliefen. Die Feuerwehr Vöhringen begann sofort, das Öl zu binden und eine weitere Ausbreitung in die Kanalisation zu verhindern. Das gelang den Einsatzkräften dem ersten Anschein nach auch, sodass sie den Umweltschaden in Grenzen halten konnten. Sicherheitshalber wurde ein Experte des Wasserwirtschaftsamtes zu Rate gezogen, um die Lage zu prüfen. Genaueres über den Umfang des Schadens ist noch nicht bekannt. Lesen Sie auch: Zwei Verletzte nach schwerem Unfall bei Babenhausen: So lief der Einsatz ab

